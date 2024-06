The Sims 4 Rakibi Life By You'yu Bekleyenlere Kötü Haber!

Paradox Interactive'in The Sims 4'e rakip olarak geliştirdiği Life By You'nun geliştirme sürecinin durdurulduğu ve projenin iptal edildiği açıklandı.

Paradox Interactive CEO yardımcısı Mattias Lilja, yayıncı şirketin forumunda yayınladığı bir yazıyla oyunun iptal edildiğini duyurdu. Lilja, "Ne yazık ki, uzun zamandır beklenen yaşam simülasyonu Life by You'nun çıkışını iptal etmeye karar verdik. Bu kararı vermek son derece zordu ve Paradox'un hem kendi beklentilerimizi hem de topluluğun beklentilerini karşılamada yaşadığı açık bir başarısızlıktı." ifadelerini kullandı.

Life by You İptal Edildi

Life By You'nun en son 4 Haziran'da erken erişime açılması planlanmıştı ancak Paradox 20 Mayıs'ta oyunu süresiz olarak ertelemişti. Mayıs ertelemesi, erken erişim sürümünün üçüncü kez ertelenişiydi. Daha önceki çıkış tarihleri ilk olarak Eylül 2023, ardından 5 Mart ve daha sonra 4 Haziran olarak planlanmıştı ancak işler beklendiği gibi gitmedi.

Lilja, her ertelemede oyunda "aşamalı iyileştirmeler" olduğunu ancak çıkışa giden yolun "çok uzun ve belirsiz" olduğunu söylemişti. Bu açıklama da şirketin oyunu dilediği ve vaat ettiği noktaya getirmekte zorlandığının bir başka göstergesi.

Paradox, Life By You'yu geliştirmekle görevlendirdiği stüdyo Paradox Tectonic'i 2019'da duyurmuştu. Eski Sims lideri ve Second Life yaratıcısı Linden Labs CEO'su Rod Humble tarafından yönetilen Paradox Tectonic, Life By You'yu 2023 yılında ilk kez resmî olarak gün yüzüne çıkarmıştı. Şimdi oyunun iptaliyle birlikte bu ekibin geleceğinin ne olacağı da merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.