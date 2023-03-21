Sims'e Yeni Rakip: Yaşam Simülasyonu Life by You Ön Siparişe Açıldı

Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Sims'e önemli bir rakip geliyor. Yaşam simülasyonu türündeki Life by You oyununun ön sipariş süreci başladı. Çok yakında piyasaya sürülecek olan yapıma ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Paradox Tectonic tarafından geliştirilmekte olan Life by You isimli video oyununun yayıncılığını Paradox Interactive üstleniyor. Aktarılan bilgilere göre söz konusu yapım, kapsamlı özelleştirme araçları ile ön plana çıkacak.

Yükleme ekranının olmadığı açık dünyada her şeyin özelleştirilebileceği söyleniyor. Oyunda ayrıca mod desteği de yer alacak. Bu, oyunun oynanış süresine olumlu yönde etki edecektir. Oyuncuların kendi evlerini inşa edebileceği ve inşa ettikleri evlerin dekorasyonunu yapabilecekleri yapımda gerçek diller bulunacak.

Life by You Ön Sipariş Fiyatı Ne Kadar?

Çok kapsamlı bir yapım olması beklenen Life by You'nun Epic Games Store isimli dijital oyun mağazasında ön sipariş süreci başladı. Oyunu 340 TL karşılığında ön sipariş verebilirsiniz.

Life by You Çıkış Tarihi

Duyurulduğu ilk günden itibaren merak içerisinde beklenmeye başlanan oyun 12 Eylül 2023 tarihinde Steam ve Epic Games Store üzerinden erken erişime açılacak. Böylelikle Life by You, önümüzdeki aylarda Sims benzeri oyunlar arasında yerini alacak.

Life by You Minimum Sistem Gereksinimleri