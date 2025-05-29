2.571 TL Değerindeki İki Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Epic Games çok sevilen iki oyunu ücretsiz dağıtıyor. Bu oyunlar sayesinde uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz. İşte ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyunlar eğlenceli oynanışıyla öne çıkıyor.

Şirket, bu hafta Steam'deki toplam değeri 65,78 dolar (2.571 TL) olan Tiny Tina's Wonderlands ve Limbo isimli oyunları bedava sunuyor. Oyunları Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Tiny Tina's Wonderlands ve Limbo Ücretsiz Nasıl Oynanır?

  • Epic Games Store'u açın.
  • Hesabınıza giriş yapın.
  • Oyunların sayfasını görüntüleyin.
  • "Yükle" butonuna basın.

Tiny Tina's Wonderlands ve Limbo'yu 5 Haziran 2025 saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

Tiny Tina's Wonderlands Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: AMD FX-8350 / Intel i5-3570
  • RAM: 6 GB
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX470 / NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Limbo Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7
  • İşlemci: 2 GHz 
  • RAM: 512MB
  • Sabit Disk Alanı: 150MB
  • Ekran Kartı: Shader Model 3.0 destekli
  • DirectX: 9.0c

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