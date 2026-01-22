Yale Uygun Fiyatlı Akıllı Kilit Modeli Linus L2 Lite'ı Tanıttı! Fiyatı Sizi Şaşırtacak

Yale, şimdiye kadarki en uygun fiyatlı akıllı kilidi Linus L2 Lite'ı duyurdu. KeySense teknolojisine sahip bu yeni model, bir yandan anahtar taşıma derdine son verirken, diğer yandan da evinizin güvenliğini artırıyor.

Linus Akıllı Kilit L2 Lite

Teknoloji, hayatımızı kolaylaştırmaya ve bir zamanlar servet değerinde olan ürünleri erişilebilir kılmaya devam ediyor. Bunun en son örneği ise Yale’in geliştirdiği Linus L2 Lite oldu. Bütçe dostu yapısının yanı sıra fiziksel anahtar ihtiyacını minimuma indirmesiyle dikkat çeken cihaz, evinizin kapısını adeta akıllandırıyor.

Uygulama üzerinden kontrol, eve yaklaştığınızda kilidin otomatik açılması ve evden çıktıktan kısa bir süre sonra kapının otomatik kilitlenmesi gibi özellikler sunan ürün, size büyük bir konfor ve kolaylık sağlarken, "acaba kapıyı kilitledim mi?" soruları geçmişte bırakmanızı sağlıyor. Linus Akıllı Kilit L2 Lite, tüm bunları ve fazlasını 6.900 TL'ye sunuyor.

Yale Home uygulaması, Linus Akıllı Kilit L2 Lite kullanımını oldukça kolaylaştırıyor. Uygulama üzerinden ailenize ve arkadaşlarınıza hızlıca erişim izni verebilir, çocuklar veya misafirler için özel giriş kodları tanımlayabilirsiniz. Ayrıca sevdiklerinizin eve ne zaman giriş yaptığını da yine buradan anlık bildirimlerle takip edebilirsiniz

Üstelik L2 Lite'ın Wi-Fi özelliği sayesinde tüm bunları internete erişiminiz olan her yerde uzaktan da yapabilirsiniz. Yale Linus L2 Lite’ın montajı konusunda da endişelenmenize gerek yok. Hem kiracılar hem de ev sahipleri için pratik bir çözüm sunan cihaz, delme işlemi gerektirmeyen kompakt yapısıyla öne çıkıyor.

Bir usta çağırmadan da bir tornavida kullanarak kurulumu dakikalar içinde tamamlayabilirsiniz. L2 Lite, Matter (Thread üzerinden) uyumluluğuna sahiptir. Alexa, Google Home, Apple Home ve Samsung SmartThings ile sorunsuz çalışır. Kısa süre önce satışa çıkan bu ürünü Amazon ve diğer dijital satış kanalları üzerinde alabilirsiniz.