Apple'ın En Güçlü Cihazları Açıklandı! iPhone 17 Listeye Giremedi

AnTuTu yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber geçtiğimiz ayın en güçlü Apple ürünleri belli oldu. Listenin büyük bir kısmını çok güçlü işlemciye sahip iPad modelleri oluşturdu. Apple A19 Pro işlemcisi sayesinde oldukça yüksek bir performans sunan iPhone 17 Pro Max ilk beşe girdi. iPhone 17 ise listede ilk 10'a giremedi.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Apple Cihazları (Aralık 2025)

iPad Pro 2025 (13 inç): 3 milyon 198 bin 524 puan iPad Pro 2025 (11 inç): 3 milyon 194 bin 264 puan iPad Pro 2024 (11 inç): 2 milyon 978 bin 817 puan iPad Pro 2024 (13 inç): 2 milyon 974 bin 268 puan iPhone 17 Pro Max: 2 milyon 434 bin 710 puan iPad Air 2025 (13 inç): 2 milyon 420 bin 735 puan iPhone 17 Pro: 2 milyon 399 bin 382 puan iPad Air 2025 (11 inç): 2 milyon 357 bin 574 puan iPad Pro 6 (12,9 inç): 2 milyon 348 bin 972 puan iPad Air 2024 (13 inç): 2 milyon 273 bin 46 puan

Kısa süre önce en güçlü Android telefonlar, en iyi orta segment telefonlar, en güçlü tabletler ve en sevilen Apple ürünleri açıklanmıştı. Şimdi ise en güçlü Apple cihazları belli oldu. İlk sırada iPad Pro 2025 (13 inç) yer alarak önemli bir başarının altına imza attı. Gücünü M5 işlemcisinden alan tablet 3 milyon 198 bin 524 puana ulaştı.

M5 işlemcisine sahip olan iPad Pro 2025 (11 inç), 3 milyon 194 bin 264 puan ile ikinci sırada konumlandı. 11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, Ultra Retina Tandem OLED ekran üzeirnde 1668 x 2420 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut.

iPad Pro 2024 (11 inç), 2 milyon 978 bin 817 puan ile üçüncü sırada yer aldı. Gücünü M4 işlemcisinden alan tablette 8.160 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 11 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, Ultra Retina Tandem OLED ekran üzerinde 1668 x 2420 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Dördüncü sırada 2 milyon 974 bin 268 puan ile iPad Pro 2024 (13 inç), beşinci sırada ise 2 milyon 434 bin 710 puan ile iPhone 17 Pro Max konumlandı. 12 GB RAM'e sahip olan bu akıllı telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.