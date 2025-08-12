Intel CEO'su Bizzat Trump Tarafından Kovuldu!

ABD'de Mart ayında alevlenen Beyaz Saray ve Intel kavgasında ilginç bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Intel CEO'su Lip-Bu Tan için "yüksek çıkar çatışması yaşıyor" yorumunu yapmış, Tan'ı sert bir şekilde eleştirmişti. Asıl olay ise Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Tom Cotton'ın Beyaz Saray'a gönderdiği mektuptu. Tan, Trump'ın Çin'e uyguladığı yatırımları eleştirmiş, Intel'in operasyonel güvenliği için bir tehdit olarak nitelendirmişti.

Trump Eleştiriye Gelemedi: Intel CEO'sunu İstifaya Çağırdı

Lip-Bu Tan göreve ilk geldiğinde adeta bir enkaz devralmıştı. Şirketin yarı iletken üretim tesisleri, büyük rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Bu dönemde büyük kayıplar yaşandı; Intel müşterileri şirketten uzaklaştı. Tan ise başka bir çaresi kalmadığını anlayınca iş gücünün %22'sini azaltmaya karar verdi — bu da işten çıkarma dalgası anlamına geliyor.

Fabrikalarının büyük çoğunluğu Çin'de bulunan Intel için Trump'ın uyguladığı yeni vergi tarifeleri oldukça yıkıcıydı. Tan, Trump'ın vergi kararını eleştirmesinden ötürü menzile girmişti. Trump, Tan'ın acilen istifa etmesi gerektiğini söyledii.

Lip-Bu Tan İstifa Edecek Mi?

Tüm bunların arından Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı bir paylaşımla kafaları karıştırdı. Yakın zamanda Tan ile bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeyi epey ilgi çekici bulduğunu vurguladı. "Çıkar peşinde koşuyor" dediği Lip-Bu Tan'ın hikayesinden ise övgüyle söz etti.

Şu an için bir istifa durumu söz konusu değil. Trump'ın aniden yeşil ışık yakması, teknoloji dünyasında şaşkınlığa yol açsa da bu noktada Tan'ın duruma uygun hareket edeceği düşünülüyor. Intel şu sıralar zorluklarla boğuşuyorken, Trump'ın emriyle Ticaret ve Hazine bakanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi. Lip-Bu Tan'ın istifa etme olayı şimdilik rafa kaldırılmış gibi duruyor.