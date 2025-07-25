Bütçe Dostu Ekran Kartı İsteyenlere: Çin'den RTX 5060'a Yeni Rakip Geliyor!

Ekran kartı pazarında rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Son olarak NVIDIA'nın geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü yeni RTX 5060 modellerine karşı Çin'de yeni bir rakibin doğduğu ortaya çıktı. Lisuan Technology markasının geliştirdiği yeni fiyat/performans odaklı bir ekran kartı üstün özellikleriyle gündeme geldi.

Lisuan G100 isimli bu donanım, kısa bir süre önce Beencmark testlerinde görüntülendi. Yeni ekran kartının performansıyla şimdiden NVIDIA RTX 5060 modellerine kafa tutmayı başardığı görülüyor. İşte detaylar!

Lisuan G100 Neler Sunuyor?

Sektörel kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni ekran kartı, girdiği ilk OpenCL Benchmark testinde 111.290 puan alarak NVIDIA'nın bir önceki nesil GPU'larından RTX 4060'ı geride bırakmayı başardı. Lisuan G100, üstelik aldığı puanla bu yıl piyasaya sürülen GeForce RTX 5060'a oldukça yakın bir performans göstermesiyle de dikkat çekti.

Hala geliştirilme aşamasında olduğu belirtilen Lisuan G100'ün, özellikle Çinli firmaların bu alanda yıllardır süren ambargolara karşı mücadele ettiği düşünüldüğünde önemli bir performans noktasına ulaştığı söylenebilir. Nitekim, Çin merkezli ekran kartlarının bu alandaki en büyük sorunu optimize edilmemiş sürücüler olarak görülüyordu. Ancak yeni ekran kartının bu problemi aştığı tahmin ediliyor.

Peki Lisuan G100'ün özellikleri neler? İddialara göre yeni GPU, 12 GB GDDR6 VRAM değerine sahip. 48 CU ve 2000 MHz maksimum frekans değerine ulaştığı söylenen G100'ün 6nm silikon teknolojisiyle üretileceği belirtiliyor. Ekran kartının fiyatı veya çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak rakiplerine kıyasla daha uygun bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağına neredeyse kesin gözle bakılıyor.

Peki siz yeni Lisuan G100 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...