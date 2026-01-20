15 Dakikada %100 Şarj Olan Dev Bataryalı Telefonlar Yolda

Araştırmacılar, lityum sülfür (Li-S) pilleri mevcut lityum iyon pillerle rekabet edebilecek kadar ince hale getirebilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yeni piller aynı ağırlıkta çok daha fazla enerji depolayabiliyor. Üstelik mevcutta kullanılan batarya teknolojilerinin aksine lityum sülfür piller 15 dakika içerisinde yüzde 100 şarj olabiliyor. Uzmanlar, bu teknolojinin yakın gelecekte akıllı telefonlarda, tabletlerde ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılmasını bekliyor.

Lityum Sülfür Pillerde Çığır Açan Gelişme: Çok Yakında Kullanılabilir

Akıllı telefon teknolojileri inanılmaz bir hızla gelişmeye devam ediyor. Bu doğrultuda neredeyse tanıtılan her yeni telefon, selefi olan modele kıyasla ciddi avantajlarla birlikte geliyor. Ancak bir alan var ki yakın zamana kadar pek de gelişim göstermedi. Elbette ki batarya teknolojilerinden bahsediyoruz.

Telefonlarımızda kullandığımız batarya teknolojileri uzun zamandır ciddi bir gelişim göstermemişti. Örneğin 2020'de tanıtılan Galaxy S20 Ultra, 2025'te tanıtılan Galaxy 25 Ultra ile aynı batarya kapasitesi ile birlikte geldi. Aradan geçen beş yılda rakipler de büyük bir gelişim gösteremedi.

Bunun yerine performans artışı daha az güç tüketen işlemci ve ekran teknolojileri ile sağlanmaya çalışıldı. 2025 ise değişimin yavaş yavaş başladığı yıl oldu. Lityum iyona kıyasla pek çok avantaj sunan silikon karbon batarya teknolojisi yaygınlaştı ve 10 bin mAh ve üzeri bataryalar mümkün hale geldi.

Şimdi ise lityum-sülfür teknolojisi bu değişimi hızlandırabilir. Aslında bu teknoloji yeni değil. Lityum sülfür pillerin ilk patentleri 1960'lı yıllara kadar uzanıyor. Yaygınlaşamamasının nedeni ise bu pillerin kalın olması ve şarj sırasında hacminin artması.

Sürdürülebilirlik de bu pilin başlıca sorunlarından biriydi. Standart bir lityum iyon bataryalar binlerce kez şarj edilebilirken, lityum sülfür piller 100 döngüyü bile güçlükle tamamlayabiliyordu. Buna karşın Li-S bataryaların en büyük avantajı hafiflikleriydi.

Bu nedenle tüketici elektroniğinde yaygınlaşmasa da askeri insansız hava araçları gibi ağırlığın kritik öneme sahip olduğu alanlarda sıkça tercih edildi. Şimdi ise araştırmacılar tüm bu sorunları aşmayı başardı. Henüz test aşamasında olan bu yeni sürüm akıllı telefonlar başta olmak üzere sahip olduğumuz teknolojileri kullanma süremize kökten değiştirebilir.

Lityum sülfür bataryalar, silikon karbon pillere kıyasla önemli avantajlara sahip. Bunlardan en önemlisi kapasite. Lityum sülfür bataryalar aynı hacimde silikon karbona göre çok daha yüksek enerji yoğunluğu sunabiliyor. Üstelik çok daha hafif. Maliyet açısından da sülfür son derece ucuz ve bol bulunan bir element.

Ayrıca sülfür toksik olmayan, çevre dostu bir malzeme olup kobalt gibi etik sorunlu veya nadir bulunan metallere ihtiyaç duymuyor. Bu özellikleri sayesinde lityum sülfür teknolojisi, özellikle hafiflik ve düşük maliyetin kritik olduğu uygulamalarda silikon bazlı alternatiflere göre daha cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.