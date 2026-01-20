OPPO'dan 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon! Dev Bataryaya Sahip

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. OPPO, A6 5G'yi Hindistan'da satışa sundu. Bütçe dostu Android telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı, 6 GB RAM seçeneği ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip.

OPPO A6 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Dokunmatik Örnekleme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Parlaklığı: 900 nit

900 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Yazılım: Android 15 tabanlı ColorOS 15

Android 15 tabanlı ColorOS 15 Batarya: 7.000mAh

7.000mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP ikincikamera

50 MP ana kamera + 2 MP ikincikamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 + IP68 + IP69 sertifikaları

6,75 inç ekrna büyüklüğüne sahip olan OPPO A6 5G, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 240Hz ekran dokunmatik örnekleme hızı ve 900 nit maksimum parlaklık sunuyor. Mavi, beyaz ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefonda çift SIM desteği de mevcut.

Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Eylül ayında tanıtılan OPPO A6 Pro 4G'de ise sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 işlemcisi bulunuyor.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen akıllı telefon, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Akıllı telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Dev batarya sayesinde telefon uzun pil ömrü sunuyor. A6 5G ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. IP66 + IP68 + IP69 sertifikalarına sahip olan telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

OPPO A6 5G Fiyatı