Bir Oyun Daha Kepenk Kapattı (Hem de Çıkışından Hemen Sonra)

Çıkış yapalı daha altı ay olmasına rağmen kepenk kapatan ücretsiz oyun: Spectre Divide.

Mountaintop CEO'su Nate Mitchell, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Sezon 1 lansmanı, oyunu sürdürebilecek ve stüdyonun ayakta kalmasını sağlayacak bir başarıya ulaşamadı" diyerek üzücü haberi doğruladı. Bununla da bitmiyor, oyunun geliştiricisi Mountaintop Studios da oyunla birlikte kepenk kapatıyor.

İlk haftalarda oyun için işler iyi gidiyordu. Hatta yakın zamanda PS5 ve Xbox Series X|S'e bile gelmişti. Oyunun 400 bin oyuncuya ulaştığı ve eşzamanlı olarak 10 bin oyuncunun aynı anda sunucularda bulunduğu belirtilmişti. Ancak bu ilgi hızla azaldı. Oyuncu sayısındaki düşüş ve gelirlerin yetersiz kalması oyunun ve dahi stüdyonun çöküşünü getirdi.

Oyunu Sürdürecek Bütçe Kalmadı

Mitchell, stüdyonun mali sıkıntılar içinde kaldığını vurgulayarak şöyle dedi:

PC sürümünden bu yana elimizdeki son kaynakları olabildiğince uzatmaya çalıştık, ancak artık oyunu sürdürecek bütçemiz kalmadı.

Oyunun kapatılma kararı hemen gelmedi tabii. Önceleri yatırımcılarla anlaşma yapmak ve oyunu tanıtacak yayıncı bulmak; hatta stüdyoyu satmak gibi seçenekleri denediler ancak hiçbiri bekledikleri sonucu vermedi. Oysa stüdyonun 2024'te yaptığı açıklama bambaşkaydı.

O dönemde stüdyo, oyunun dimdik ayakta kalacağını, gitmek gibi bir planı olmadığını savunmuştu. Hatta uzun vadede destek planları olduğunu da bildirip oyuncuların içini rahatlattılar. Birkaç ay içinde her şey tersine döndü ve şimdi sunucular tamamen kapanıyor. 30 gün içinde hepsi kapatılmış olacak. Sezon 1'den beri oyuna para yatıran tüm oyuncular da paralarını geri alacak.

Live-Service Modelleri Tek Tek Çöküyor

Son dönemlerde oyun stüdyolarının kapandığını fazla duymaya başladık. Spectre Divide oyunu ve geliştirici stüdyosu bu kulvarda yalnız değildi. Rocksteady'nin Suicide Squad: Kill the Justice League ve Sony'nin Concord oyunları da benzer bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldı.

Live-service oyunlar, piyasaya sürüldükten sonra sürekli içerik ve oyuncu ilgisi gerektiriyor. Ancak son yıllarda bu modelde başarılı olmak giderek zorlaşıyor. Spectre Divide enteresan bir oyun modeli sunarak aynı anda iki karakteri kontrol edebildiğiniz "Duality" deneyimini tanıtmıştı. Bu oldukça yenilikçi bir mekanikti ve kısa sürede oyuncuların beğenisini kazandı. Oyun dünyasında sadece iyi fikirlere sahip olmak yetmiyor ne yazık ki. Oyunların sürdürülebilir bir oyuncu kitlesi oluşturması, düzenli içerik güncellemeleriyle desteklenmesi gerekiyor. Spectre Divide bunu başaramadı ve kısa sürede tarihe karışan oyunlar arasına katıldı.