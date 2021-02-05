Liverpool, Almanya'ya Giriş İzni Alamadı: Maç Ne Olacak?

Liverpool - Leipzig maçı ertelenecek mi? Liverpool, Almanya'ya giriş izni alamadı. Almanya, Liverpool'a izin vermedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken ülkeler aldıkları tedbirler ile salgının yayılmasını durdurmaya çalışıyor.

Liverpool, Almanya'ya Giriş İzni Alamadı

Almanya, mutasyonlu koronavirüsün fazla görüldüğü 7 ülkeden girişleri yasaklamıştı. Yasağın 17 Şubat'a kadar süreceği bilgisini de açıklanmıştı. İngiltere'de bu 7 ülke arasında bulunuyor ve İngiltere'de yer alan kişilerin Almanya'ya giriş yapma yasağı bulunuyor.

Liverpool takımı Leipzig maçı için Almanya'dan giriş izni istedi. Ancak izin alamadı. Liverpool'un ülkeye girmesi için yaptığı özel talebin Federal Polis Teşkilatı tarafından reddedildiği bilgisi aktarılıyor. Durumun istisna teşkil etmediği için izin verilmedi de söylenenler arasında bulunuyor.

Leipzig'in konuyu UEFA'ya bildireceği ve maçın oynanıp oynanmayacağını açıklayacağı söyleniyor.

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Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta.

Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.

Mutasyonlu koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından tedbirler sıkılaştırıldı. Dünya genelinde pek çok ülke sınırlarını yeniden kapatma kararı alırken bazı ülkeler ise belirli kişilerin giriş yapabilmesi dışında hiç kimseyi almıyor. Aşıların mutasyonlu koronavirüse karşı etkili olduğu bilgisi daha öncesinde açıklanmıştı. Aşıların tüm ülkelerde uygulanarak bağışıklık elde edilmesinin ardından getirilen tedbirler kaldırılabilir.

Ülkemizde aşılama çalışmaları ara verilmeden devam ediyor. Türkiye'de aşı olan kişi sayısı 2.5 milyonu geçmiş durumda.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz.