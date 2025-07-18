Aşırı Eğlenceli Ücretsiz Savaş Oyunu Geliyor! [Video]

Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek Loaders duyuruldu. Duyuru ile birlikte oyuna dair bir tanıtım videosu da yayınlandı. Videoya göre oyun uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirme imkânı sunacak.

Ücretsiz Tank Oyunu Loaders PC ve PS5'e Geliyor

Tower Five tarafından geliştirilen Loaders, en iyi tank oyunları arasına katılmaya hazırlanıyor. Çevrim içi tabanlı oyunda 10'a 10 kişilik iki takımın mücadelesine tanık olacağız. Oyundaki amaç ise düşmanları yok edip sinyal bozucu sistemi devre dışı bırakmak.

2525 yılında geçen oyunda çeşitli tanklar bulunacak. Bu tankların her birinin kendine has özellikleri olacak. YouTube üzerinden paylaşılan 1 dakika 25 saniyelik tanıtım videosu, oyunun atmosferi, oynanış sistemi ve grafikleri hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Loaders Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

Windows 10 64 Bit İşlemci: Intel Core i5-9400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-9400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB VRAM) / AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB VRAM) / AMD Radeon RX 580 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Loaders Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64 bit

Windows 10 / Windows 11 64 bit İşlemci: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6800 / NVIDIA Geforce RTX 3080

AMD Radeon RX 6800 / NVIDIA Geforce RTX 3080 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Loaders Çıkış Tarihi

Loaders 2025 yılında PC ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Oyunun bilgisayar sürümü Steam ve Epic Games Store üzerinden satın alınabilecek. Steam'de şu anda test sürecine katılma talebinde bulunulabiliyor.