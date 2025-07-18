Aşırı Eğlenceli Ücretsiz Savaş Oyunu Geliyor! [Video]
Oynaması ücretsiz oyun Loaders duyuruldu. PC ve PlayStation 5 için geliştirilen oyuna dair bir video da paylaşıldı. İşte oyunun ayrıntıları!
Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek Loaders duyuruldu. Duyuru ile birlikte oyuna dair bir tanıtım videosu da yayınlandı. Videoya göre oyun uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirme imkânı sunacak.
Ücretsiz Tank Oyunu Loaders PC ve PS5'e Geliyor
Tower Five tarafından geliştirilen Loaders, en iyi tank oyunları arasına katılmaya hazırlanıyor. Çevrim içi tabanlı oyunda 10'a 10 kişilik iki takımın mücadelesine tanık olacağız. Oyundaki amaç ise düşmanları yok edip sinyal bozucu sistemi devre dışı bırakmak.
2525 yılında geçen oyunda çeşitli tanklar bulunacak. Bu tankların her birinin kendine has özellikleri olacak. YouTube üzerinden paylaşılan 1 dakika 25 saniyelik tanıtım videosu, oyunun atmosferi, oynanış sistemi ve grafikleri hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.
Loaders Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
- İşlemci: Intel Core i5-9400 / AMD Ryzen 5 2600
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB VRAM) / AMD Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Loaders Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6800 / NVIDIA Geforce RTX 3080
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Loaders Çıkış Tarihi
Loaders 2025 yılında PC ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Oyunun bilgisayar sürümü Steam ve Epic Games Store üzerinden satın alınabilecek. Steam'de şu anda test sürecine katılma talebinde bulunulabiliyor.