Lockheed Martin'den Flaş F-35 Açıklaması! Artık Türkiye'de Üretilmeyecek

Geçtiğimiz hafta, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzesi alması sebebiyle F-35 programından çıkarılacağını duyurmasının ardından bir açıklama da Lockheed Martin’den geldi. Amerikalı şirket, Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılacağını, Türkiye’de üretilen parçaların ise ABD’de üretileceğini söyledi.

Türkiye’nin 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptığı F-35 programında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ABD, İngiltere, Hollanda, Avustralya, İtalya, Norveç, İsrail, Japonya ve Türkiye olmak üzere 9 ülkenin destek verdiği projenin yüklenici firması konumunda olan Lockheed Martin, Mart 2020 itibarıyla Türkiye’nin üretim zincirinden çıkarılacağını duyurdu.

Şirket CEO’su Marillyn Hewson, Türkiye’de F-35’lere parça üreten şirketlerin söz konusu tarihten itibaren üretime son vereceğini açıkladı.

F-35’lerin çok önemli bir bölümü, ASELSAN tarafından üretiliyor. Proje kapsamında şu ana kadar 900’den fazla parça imal eden Türk şirketleri, Mart 2020 itibarıyla bu üretimlerini sonlandırmış olacak.

Ne Olmuştu?

Pentagon, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini almasını gerekçe göstererek, ülkemizin F-35 programından çıkarılacağını duyurmuştu. Washington hükümeti, S-400'lerle F-35'lerin bir arada bulunmasının F-35 projesini tehlikeye atacağını belirtiliyor. Ayrıca program kapsamında ABD’de eğitim gören Türk pilotları, temmuz ayının sonuna kadar ülkeyi terk edecek.