Logitech G Cloud, Avrupa'da Satışa Sunuluyor: Türkiye'ye Gelecek mi?

Logitech, bulut oyunlarına odaklanan el konsolunun arkasında durmaya devam ediyor ve şirket cihazını Avrupa'da piyasaya sürmek üzere.

Logitech G Cloud, 22 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Norveç, Danimarka, İsveç ve Finlandiya'da kademeli olarak 359 € veya 329 £ karşılığında satışa sunulacak.

Avrupalı müşteriler satın aldıkları takdirde altı aya kadar Xbox Game Pass Ultimate (Xbox Cloud Gaming ile), bir aylık NVIDIA GeForce NOW (Öncelikli abonelik katmanı) ve bir aylık Shadow PC'ye sahip olacaklar.

Logitech G Cloud, Türkiye'ye Gelecek mi?

Logitech Eylül 2022'de Logitech G Cloud'u duyurduğunda, birçok kişi insanların taşınabilir bir Android konsolu için neden 350 dolar harcayacağını gerçekten anlayamamıştı ancak bulut oyunlarının her geçen gün yaygınlaşması Logitech'in satışlarda yüzünün gülmesini sağlamıştı.

Logitech G Cloud henüz Türkiye'de resmî olarak satılmıyor fakat Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden sonra Türkiye pazarına da girmesi bekleniyor.