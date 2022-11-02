Logitech, Yeni Aurora Serisi Oyuncu Ekipmanlarını Tanıttı

Özellikle oyuncuların en çok kullandığı donanım markalarından biri olan Logitech, yine tamamen oyunculara özgü ürettiği Aurora serisi oyuncu ekipmanlarını tanıttı. "Kendi Tarzınızda Oynayın" sloganıyla tanıtılan bu yeni oyuncu ekipmanı serisi Türkiye'de de satışa sunulmuş durumda. İçerisinde pek çok donanım için ürün barındıran seri şimdiden oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı.

Aurora serisi asıl odağını kadın oyunculara çeviriyor ve ürün yelpazesinde G715 ve G713 olmak üzere iki oyuncu klavyesi, ve bir G705 oyuncu faresi ile bir G735 oyuncu kulaklığını barındırıyor. Sade ve şık görünümüyle oyuncuların dikkatini çekmeyi başaran Aurora serisi oyuncu ekipmanları, beyaz tonlarla RGB ışıkları oldukça başarılı bir şekilde bir araya getiriyor.

Logitech G715 Kablosuz Oyuncu Klavyesi

Aurora serisinin önemli ekipmanlarından biri olan G715, birlikte verilen yumuşacık avuç içi desteği ile konfor için tasarlanan oyun sınıfı bir LIGHTSPEED kablosuz ve Bluetooth® bağlantılı klavyedir. RGB aydınlatma ve seçtiğiniz GX mekanik anahtarlarla donatılmıştır. White Mist renginde gelir.

Logitech G715 Kablosuz Oyuncu Klavyesi şu anda yetkili satıcı Vatan'da 4.560 TL fiyat etiketiyle satışta.

Logitech G713 Kablolu Oyuncu Klavyesi

G713 oyuncu klavyesi, oyuncuların kendilerini ifade edebilmeleri ve istedikleri şekilde oynayabilmeleri için yüksek tuş performansıyla düşük tuşlu titreşimler sunar. Kompakt, anahtarsız yerleşim ve ayarlanabilir yükseklik, gün boyu konfor sağlar. 25 saat kesintisiz oyun deneyimi sunan şarj edilebilir pil ve LIGHTSPEED kablosuz veya Bluetooth® bağlantısıyla istenilen yerde kullanılabilir.

Logitech G713 Kablolu Oyuncu Klavyesi şu anda yetkili satıcı Vatan'da 3.963 TL fiyat etiketiyle satışta.

Logitech G705 Kablosuz Oyuncu Faresi

G705 kablosuz oyuncu mouse, kompakt konturlu yapısı ve gelişmiş oyun teknolojisi ile daha küçük eller için özel olarak üretilmiştir. Yalnızca 85 gram olan G705, uzun süreli oyunlar, konfor ve performans için tasarlanmıştır. Oyun sınıfı sensörü, ultra duyarlı LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi veya Bluetooth® bağlantısı sayesinde kolay erişilen bir DPI döngüsüyle oyuncular en iyi performanslarına ulaşabilir.

Logitech G705 Kablosuz Oyuncu Faresi şu anda yetkili satıcı Vatan'da 2.370 TL fiyat etiketiyle satışta.

Logitech G735 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı

Beyaz mist kaplama, eterik RGB aydınlatma ve kulak üstü çift ses karıştırma özelliklerine sahip G735, her oyuncu için çok yönlü bir seçenektir. G735, bir oyuncunun sesini modüle etmek için yeni Blue VO!CE mikrofon teknolojisi özelliklerine sahiptir ve tercih edilen ses ayarlarını G Hub'da ve doğrudan kulaklığa kaydetme özelliğine sahiptir. G735 kablosuz oyun kulaklığı ayrıca tüm oyuncular için konforu en üst düzeye çıkarır ve daha küçük kafa boyutları için idealdir. Oyuncular, 56 saatten fazla pil ömrüyle (aydınlatma olmadan) uzun oyun seanslarının keyfini çıkarabilir ve Logitech G'nin ödüllü LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi ve Bluetooth® bağlantısı aracılığıyla kablosuz özgürlüğü deneyimleyebilir.

Logitech G735 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı şu anda yetkili satıcı Vatan'da 5.821 TL fiyat etiketiyle satışta.