Logitech'in G Cloud Konsolunun Özellikleri Ortaya Çıktı

Logitech, daha önce yeni bir el oyun konsolu üzerinde Tencent ile birlikte çalışacağını açıklamıştı. Şimdi ise yeni bir sızıntı, bu yaklaşan konsolun tasarımınının ardından bazı önemli özelliklerini de ortaya çıkardı.

Şirketin ilk el oyun konsolunun orijinal ilk görüntüleri Evan Blass tarafından paylaşılmıştı ancak kısa bir süre paylaştığı fotoğraflar telif hakları nedeniyle Twitter'dan kaldırıldı ve bu da temelde sızıntısının doğru olduğunu doğruladı.

Bunu takiben Kuba Wojciechowski, yaklaşmakta olan Logitech el oyun konsolu ile ilgili orijinal Evan Blass tweet'inden çok daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkarmayı başardı. Görünüşe göre marka, cihazı temel işlevselliğine işaret eden "G Cloud" olarak adlandırma konusunda kararlı.

G Cloud, Bulut Tabanlı Oyun İçin Yeterli Özelliklerle Geliyor

Son birkaç hafta içinde, bu el oyun konsolu, GeekBench'te kıyaslama yapmaktan Google Play Console, FCC ve USPTO sertifika web sitelerine kadar çeşitli çevrimiçi platformlarda bile görüldü. Bu listelere dayanarak Wojciechowski, Logitech G Cloud konsolunun büyük bir 6.000 mAh pil ile geleceğini belirtiyor. Ayrıca ön kısımda 1080p çözünürlüğe ve 320 PPI piksel yoğunluğuna sahip 6.9 inçlik bir ekran bulunacak.

Listeler ayrıca G Cloud'un WiFi 5 standartlarına, 4 GB RAM'e ve 2019'dan itibaren orta sınıf bir işlemci olan Qualcomm Snapdragon 720G'ye sahip olacağını da ortaya koyuyor. Görünüşe göre şirket, bu işlemcinin konsol için yeterli olacağına inanıyor. G Cloud'un Android 11 işletim sisteminde çalışacağına inanılsa da konsolla ilgili daha ince ayrıntılar henüz bilinmiyor.

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