Teknoloji ile Şeker Buluştu: Müzik Çalan Lolipop Tanıtıldı! (Yiyebilirsiniz)

Teknoloji dünyasının nabzını tutan CES 2026 Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Samsung’dan Intel’e, Nvidia’dan AMD’ye, ASUS’tan LEGO’ya kadar birçok dev şirket, şimdiye kadar gerçekleştirdiği dikkat çekici tanıtımlarla sahneye çıktı. Yapay zekâ odaklı yeniliklerden güçlü donanımlara kadar pek çok ürün tüketicilerle buluştu.

Son olarak fuarın en sıra dışı ürünlerinden biri daha tanıtıldı. Öyle ki yerken ses çıkaran bir lolipop olan Lollipop Star, teknoloji dünyasının karşısına çıktı. Cihaz, CES 2026’nın en garip ama en çok konuşulanları arasına girdi. İşte ayrıntılar...

Lollipop Star Tanıtıldı

Hindistanlı elektronik ürün üreticisi Lava Brand tarafından geliştirilen Lollipop Star, hem şeker hem de hoparlör işlevi gören sıra dışı bir ürün olarak dikkat çekiyor. Lolipop yenildiği sırada müzik çalmaya başlıyor. Fakat bu müziği yalnızca lolipopu yiyen kişi duyabiliyor. Bunun nedeni ürünün sesi iletmek için kemik iletimi teknolojisini kullanması.

Bu teknolojinin çalışma sistemi ise oldukça basit. Şeker çubuğunun içine yerleştirilen elektronik bileşenler sayesinde lolipopu ısırdığınızda oluşan titreşimler çeneniz üzerinden iç kulağa iletiliyor. Tabii bir kulaklıkla kıyaslanabilecek kadar iyi bir ses kalitesi sunmuyor. Bu noktada fiyatının 8,99 dolar olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu kadar düşük bir fiyata satılan bir üründen yüksek deneyim beklenmesi de zaten mantıklı değil.

Lollipop Star henüz satışa sunulmuş değil ancak CES fuarının sona ermesinin ardından piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.