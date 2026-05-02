OPPO'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Reno 16 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefon bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

OPPO Reno 16 Pro'nun TDRA Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip OPPO Reno 16 Pro, CPH2863 model numarası ile birlikte TDRA sertifikası aldı. Böylece telefon, önemli bir aşamayı daha geride bırakmış oldu. Bu sertifika, akıllı telefonun güvenlik ve kalite standartlarına uygun olduğunu gösteriyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.32 inç

6.32 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s RAM: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh civarında

7.000 mAh civarında Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

80W kablolu, 50W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirile Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor.

Söz konusu işlemci daha önce POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Reno 15 Pro'da Dimensity 8450 mevcut. Bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işelmcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli bir şekilde çalışıyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Reno 16 Pro'nu ekranı 6,32 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. OLED, siyahları derin siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 15 Pro'da 6,32 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

Reno 15 Pro ayrıca 1800 nit parlaklığa sahip. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Hemen hemen her yeni modelde yazılım tarafında önemli yenilik ve iyileştirmeler yapılıyor. Yani arka kameraların aynı çözünürlüğe sahip olması, iki telefonun da aynı kalitede fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Reno 16 Pro, önceki modelden daha kaliteli fotoğraflar çekecektir.

OPPO Reno 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16 Pro'nun 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 12 GB RAM seçeneği ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO Reno 15 Pro, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OPPO Reno 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Reno 15 Pro için 3.699 yuan (24.462 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.800 yuan (25.129 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 50 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı. Dolayisiyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Reno 16 Pro'nun en iyi amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Cihazın ayrıca kısa sürede şarj olabileceğini belirteyim.

Telefonun güçlü işlemci sayesinde Wuthering Waves ve Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Bu arada cihaz, yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek.