Lenovo'nun Çok Güçlü İşlemcili Telefonu Yolda! 8000 mAh Bataryası Var

Lenovo, Legion Y70 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Lenovo tarafından paylaşılan bir görsel ile birlikte Legion Y70'in işlemcisi belli oldu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede çok kaliteli grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Lenovo Legion Y70'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Teknolojisi: 144Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

RAM: 16 GB'a kadar

Batarya: 8.000 mAh

Ana Kamera: 50 MP

İşletim Sistemi: Android 16

Lenovo Legion Y70'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Lenovo'nun yeni telefonunda Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. Nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha düşük güç tüketiyor hem de daha yüksek hız sunuyor.

Söz konusu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Snapdragon 8 Gen 5'in daha önce OnePlus Ace 6T, OnePlus 15R ve Realme Neo 8 dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edilmişti. 2022 yılında Legion Y70 ile aynı isme sahip bir model satışa sunulmuştu. O modelde ise Snapdragon 8+ Gen 1 mevcut.

Lenovo Legion Y70'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Legion Y70'in ekranı 6,6 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, 2K çözünürlük 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydıram yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Serinin bir önceki modelinde ise 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, OLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda OLED ekran ve 1500 nit civarında bir parlaklık yer alabilir. Bu arada OLED ekranda siyahların tam anlamıyla siyah olduğunu belirtelim. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi yaşanmıyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Lenovo Legion Y70'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Lenovo'nun yeni telefonu, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayeisnde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü elde edilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde 5.100 mAh batarya kapasiteis ve 68W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 68W veya üzeri bir şarj hızı yer alabilir.

Lenovo Legion Y70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Lenovo Legion Y70, 19 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı, 16 GB RAM seçeneği ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan önceki model, 2022 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.

Lenovo Legion Y70 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Legion Y70'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Lenovo Legion Y70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

2022'de tanıtılan Legion Y70 için 434 dolar (19 bin 591 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni telefonun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni cihaz, 460 dolar (20 bin 765 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Lenovo Legion Y70'in işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.

Bir telefonda işlemcinin yanı sıra pil ömrü de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz etkileyebiliyor. Legion Y70'in yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde telefonun akıcı ekran deneyimi sunacağını da belirteyim. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildliğinde aradaki fark net şekilde hissediliyor.