Take-Two, GTA 6'nın Fiyatını Düşük Tutacak Fırsatı Geri İtiyor

Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6 ile ilgili bekleyiş devam ediyor. Oyunun piyasaya sürülmesinin önünde yalnızca birkaç ay bulunuyor ve Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, şimdiden oyun hakkında konuşmaya başlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde serinin bir sonraki oyununun fiyatına değen bir yapım olacağını ima eden CEO, son yaptığı açıklamada GTA 6'nın içeriği ile ilgili konuştu.

GTA 6'da Ürün Yerleştirme Olacak mı?

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, Grand Theft Auto VI'da ürün yerleştirme ya da oyun içi reklam olmayacağını belirtti. Oyunun tamamen kurgusal bir dünya sunacağını, içindeki hiçbir şeyin gerçek olmayacağını ifade eden Zelnick, oyunda görülecek olan tüm markaların uydurma yani gerçekte var olmayan isimler olacağını ifade etti.

Zelnick, ürün yerleştirmenin bir noktadan sonra geri tepebileceğini, oyun için felaket olabileceğini düşündüğünü söyledi. Aslında haksız sayılmaz. Grand Theft Auto VI gerçekten çok büyük bir dünya sunacak fakat bu dünyada baktığınız her yerde reklam görmek, açık dünya oyunu değil, sizin dışınızda herkesin kullanabildiği bir reklam alanı satın aldığınızı düşünmenize yol açabilirdi.

Ürün Yerleştirme Bulunsaydı GTA 6 Ucuz Olur muydu?

Ürün yerleştirme her ne kadar bir noktadan sonra geri tepme potansiyeli taşısa da ölçülü şekilde yapıldığında Rockstar Games'e (ve dolayısıyla onun üst kuruluşu Take-Two Interactive'e) ciddi bir gelir kapısı oluşturabilirdi. Tabii, aşırı ucuz bir oyundan bahsetmek yine mümkün olmazdı. Bunun sebebi, GTA 6'nın maliyetinin gerçekten çok yüksek olması.

Reklamlar, bu maliyetin önemli bir kısmını karşılardı ama Rockstar'ın yine satın alımlardan gelecek olan paraya ihtiyacı olurdu. Elbette ki oyunda gerçekte mevcut ürünlere yer vermenin birtakım sorunları da beraberinde getireceğini unutmamak gerek. Örneğin X otomotiv şirketi ile yapılan anlaşma kapsamında A arabasını oyuna eklemek istediğimizde marka bu aracın hasar almasını istemeyebilir. Bu hem geliştiricilerin daha fazla çalışmasına sebep olacak hem de oyunun gerçekçilik hissiyatını azaltacaktır.

GTA 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Take-Two CEO'su Zelnick, açık dünya oyunları arasına katılmaya hazırlanan Grand Theft Auto VI'nın fiyatı için 70 (3 bin 159 TL) ya da 80 dolar (3 bin 611 TL) fiyat etiketine işaret etmişti. Nihai fiyatın bu olup olmayacağı şimdilik belli değil. Zelnick, bunu sadece geçmişte oyun içi reklamlarla ilgili düşüncesini anlatmak için ifade etmişti. Görünüşe göre kesin fiyat için ön siparişe açılmasını beklememiz gerekecek.

Editörün Yorumu

Grand Theft Auto VI'nın ürün yerleştirme içermesinin oyuncular için ne kadar can sıkıcı olabileceğinin farkındayım ama bir noktada oyunu normalde olduğundan çok daha uygun fiyata almayı mümkün kılacaktır. O yüzden üzerinde düşünülmesi gereken bir gelir modeli olduğunu düşünüyorum. En azından abartılı olmadan ürün yerleştirme olursa bu yapımı daha ucuza oynama imkânı elde edebiliriz.