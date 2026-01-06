Sağlığınız İçin Bu Akıllı Aynaya Bakmak İsteyeceksiniz!

Bu zamana kadar evinize aldığınız tüm aynaları bir kenara atmanın zamanı geldi. Nuralogix tarafından geliştirilen ve CES 2026'da tanıtılan Longevity Mirror isimli bir akıllı ayna, evinize âdeta bir doktor getiriyor. Bu ayna, sadece yüzünüzden hareketle size genel sağlık durumunuzu ve biyolojik yaşınızı hızlıca özetliyor.

Longevity Mirror Özellikleri

Nuralogix'in Logevity Mirror aynası, siz aynanın karşısında dururken yüzünüzdeki kan akışı değişimini analiz etmeye başlıyor. Normalde küçük ve hassas damar hareketlerini insan gözü ile fark etmek imkânsız olsa da aynanın sahip olduğu sistem bu ayrıntıları hızlı bir şekilde yakalayarak bilmeniz gereken her şeyi gösteriyor.

Yüzünüzden toplanan veriler daha sonra işlenerek kapsamlı bir sağlık taraması yapılıyor. Kalp hastalığı riski, nabız, tansiyon ve metabolizma durumu da dahil olmak üzere pek çok verinin yanı sıra stres seviyenizi de ölçüyor. Böylece yalnızca dışı görünüşünüz üzerinden yorum yapmakla sınırlı kalmıyor, içinizde neler olduğu hakkında da önemli bilgiler sağlıyor.

Akıllı ayna, elde edilen bütün verilerden hareketle her insanın kolay bir şekilde anlayabileceği bir puan veriyor. Bu puan, 1 ile 100 arasında değişiyor. Bir kullanıcının puanının çok yüksek olması, o kişinin sağlık bakımından iyi durumda, yaşlanma hızının normal olduğu anlamına geliyor. Düşük çıkması ise bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteriyor.

Longevity Mirror Fiyatı

Longevity Mirror için 899 dolar (38 bin 699 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bu ayna, 2026 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu fiyata cihazın ilk yıllık hizmet bedeli de dahil olacak. Gelecek yıllarda ise kullanmaya devam edilmesi için yıllık 99 dolar (4 bin 261 TL) abonelik ücreti talep edilecek. Daha profesyonel bir hizmet almak isteyenlerinse yıllık 399 dolar (17 bin 175 TL) ödemesi gerekecek.