Louis Vuitton Türkiye'de Siber Saldırıya Uğradı: Müşteri Verileri Tehlikede!

Lüks tekstil sektörünün önde gelen markalarından Louis Vuitton, Türkiye operasyonlarında büyük bir siber saldırıyla sarsıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yapılan duyuruya göre, markanın Türkiye şubesi ciddi bir veri sızıntısı yaşadı. Bu saldırı sonucunda yüz binlerce müşterinin kişisel verileri yetkisiz kişilerin eline geçti.

Yapılan resmi duyuruya göre olay sonucunda Türkiye'deki 142.995 Louis Vuitton müşterisinin bilgileri tehlikeye girdi. İşte detaylar!

Müşterilerin Kimlik ve İletişim Bilgileri Ele Geçirildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yapılan açıklamanın detayları oldukça dikkat çekici. Kurumun duyurusuna göre, Louis Vuitton'un müşteri veritabanına yetkisiz erişim bir süredir devam ediyordu. KVKK Kurulu, 10 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/1246 sayılı kararıyla bu ciddi ihlali resmi olarak kamuoyuna bildirme kararı aldı.

KVKK'nın sağladığı bilgilere göre, veri sızıntısına yol açan siber saldırı 7 Haziran 2025'te başladı. Yaklaşık bir ay süren bu saldırı, 2 Temmuz 2025'te tespit edildi. Bu süre zarfında, Louis Vuitton'un Türkiye'deki yaklaşık 143 bin müşterisine ait kimlik ve iletişim bilgileri saldırganların eline geçti.

Etkilenen grup, hem Louis Vuitton'un mevcut müşterileri hem de potansiyel müşterilerinden oluşuyor. Ele geçirilen bilgiler arasında kimlik bilgileriyle birlikte iletişim verileri de bulunuyor. Ancak, kredi kartı veya şifre bilgilerinin ele geçirilip geçirilmediğine dair henüz bir bulguya rastlanmadı.

Peki söz konusu saldırı nasıl gerçekleşti? Yapılan teknik analizler, siber korsanların Louis Vuitton'un kullandığı üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcının yönetici hesabını ele geçirdiğini ortaya koyuyor. Bahsi geçen hesap aracılığıyla sistemlere erişim sağlayan yetkisiz kişilerin, bu sayede müşteri bilgilerini barındıran veritabanına ulaşmayı başardığı ifade ediliyor.

Şirketin güvenlik sistemlerinin tam olarak nasıl aşıldığına dair detaylı teknik bilgiler henüz paylaşılmasa da, KVKK olayın boyutlarının araştırılmaya devam ettiğini belirtti. Gelişmeler için takipte kalın!