Tek Şarjla İstanbul'dan Van'a! Türkler Dünya Rekoru Kırdı!

Elektrikli otomobillerin menzil sorunları artık tarihe karışıyor. Konuyla ilgili çalışmalar yapan Çinli markalar dünya rekorlarına koşuyor. Lucid markası menzil noktasında özel bir rekor denemesi yaptı. Bir Türk'ün pilotluğunda gerçekleşen rekor sürüş tarihe geçti. İşte Lucid Air Grand Touring elektrikli otomobil menzil rekoru ve detayları...

Lucid Air Grand Touring Elektrikli Otomobil Menzil Rekorunu Kırdı!

Elektrikli otomobil dünyasında kilometre taşı sayılabilecek bir başarıya imza atıldı. Lüks segmentte yer alan Lucid Air Grand Touring geçtiğimiz hafta tek bir şarjla tam 1205 kilometre yol kat ederek Guinness Dünya Rekoru kırdı. Bu etkileyici yolculuk İsviçre’nin St. Moritz kentinden başlayıp Almanya’nın Münih şehrine kadar uzandı. Aracın kat ettiği mesafe Türkiye haritasına uyarlandığında neredeyse İstanbul’dan Van’a kadar kesintisiz bir sürüşe denk geliyor.

Bu büyük başarının direksiyonundaki isim ise Londra merkezli girişimci Ümit Sabancı oldu. Daha önce de 24 saatte 13 Avrupa ülkesini geçmek, en hızlı dünya turunu gerçekleştirmek gibi rekorlara imza atan Sabancı Lucid ile Haziran 2024'te gerçekleştirdiği başka bir rekor denemesinde de 912 kilometre boyunca 9 Avrupa ülkesinden geçmişti. Yeni rekoru sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2024'teki dokuz ülkeyi kapsayan yolculuğum sadece bir başlangıçtı. Bu yeni başarı, bizi daha da ileriye taşıyor. Elektrikli mobilitenin artık geleceğin değil, bugünün gerçeği olduğunu kanıtlamaktan gurur duyuyorum."

Lucid Air Grand Touring'in kırdığı bu rekor daha önce Mercedes-Benz EQS 450+ tarafından belirlenen 1045 kilometrelik menzili 160 kilometreyle geçerek sektörde yeni bir çıta belirledi. Bu gelişmeler elektrikli araçlarda “uzun menzil” rekabetinin hızla kızıştığını ve yakın gelecekte bu seviyelerin daha da aşılabileceğini gösteriyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...