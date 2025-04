Lucifer'in Yıldızı Tom Ellis Yeni Bir Projeyle Geri Dönüyor!

CBS, sevilen "FBI" dizisinin evrenine bağlı yepyeni bir projeyi hayata geçiriyor. İsmi şimdilik sadece CIA olan dizi, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndaki ajanları merkezine alacak. Dizinin başrollerinden birine, "Lucifer" dizisiyle tanıdığımız Tom Ellis hayat verecek.

Tom Ellis'in yer aldığı önceki projeler arasında, Netflix'te altı sezon süren "Lucifer", Hulu dizisi "Tell Me Lies" ve İngiliz komedisi "Miranda" bulunuyor. Ellis ayrıca yakında yayınlanacak olan Hulu dizisi Washington Black'te de Sterling K. Brown ile başrolü paylaşıyor.

FBI Ortakları Arasında Rekabet

Ellis'in canlandıracağı karakter, hızlı konuşan, kural tanımayan, kendi bildiğini okuyan bir CIA ajanı. Ona eşlik edecek diğer başrol ise FBI'ın kurallara sıkı sıkıya bağlı, tecrübeli ve zeki bir ajanı olacak. Bu ikilinin, New York'taki CIA İstasyonu'nda birlikte çalışmaya zorlanmalarıyla hikâye başlayacak.

İlk bakışta birbirine tamamen zıt bu karakterler, aslında farklılıklarının birlikte büyük avantajlara dönüşebileceğini zamanla keşfedecek.

CBS son dönemde elindeki dizileri genişletmeye büyük önem veriyor. Şu sıralar "The Equalizer", "The Neighborhood", "Fire Country" ve "Blue Bloods" dizilerine ait yeni yan projeler de hazırlık aşamasında. Özellikle "FBI: Most Wanted" ve "FBI: International" dizilerinin iptal edilmesinin ardından açılan boşluk şimdi CIA dizisiyle tamamlanacak.

Yayın Takvimi 2025-2026 Olarak Belirlendi

Dizinin senaryosu; Dick Wolf, David Hudgins, Nicole Perlman ve David Chasteen imzasını taşıyor. İlaveten Hudgins dizinin yürütücü yapımcılığını ve showrunner görevini de üstleniyor. Yapımcı kadroda ayrıca Peter Jankowski var. Diğer FBI projelerindeki gibi CIA da Universal Television, Wolf Entertainment ve CBS Studios ortaklığıyla hazırlanıyor.

Dizinin diğer oyuncuları için çalışmalar sürerken, CIA'ın 2025-2026 yayın sezonunda ekrana gelmesi planlanıyor.