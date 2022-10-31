Lucy Uzay Aracı, Dünya'nın Çarpıcı Bir Görüntüsünü Yakaladı

NASA'nın Lucy uzay aracı, hedefi olan asteroit için uzun bir yolculukta olsa da bu yolculuktan Dünya'nın çarpıcı bir görüntüsünü yakaladı. İşte o görüntü!

Lucy Uzay Aracı, Dünya'nın Çarpıcı Bir Görüntüsünü Yakaladı
Barış Bulut
Barış Bulut -

Bu ayın başlarında NASA'nın Lucy uzay aracı, Jüpiter'in yörüngesindeki Truva asteroitlerine ulaşmak adına bir uçuş gerçekleştirirken hem Dünya'nın hem de Ay'ın uzaydan görüntülerini yakaladı. NASA geçtiğimiz günlerde bu görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Lucy, Güneş sisteminin oluşumunu öğrenmek için Jüpiter'in yörüngesindeki asteroitleri ziyaret ediyor ancak oraya ulaşmak uzun bir yolculuk. Uzay aracı Ekim 2021'de fırlatıldı ve 12 yıl boyunca asteroitlere ulaşmak için Güneş sistemi etrafında karmaşık bir yol izleyecek.

Bu yolculuğun bir parçası olarak Lucy, onu yolda taşımaya yardımcı olacak bir yer çekimi takviyesi almak için Dünya'nın çevresini kullandı.

Lucy Uzay Aracı, Dünya'nın Çarpıcı Bir Görüntüsünü Yakaladı
Lucy Uzay Aracı, Dünya'nın Çarpıcı Bir Görüntüsünü Yakaladı

Lucy Uzay Aracı'ndan Çarpıcı Görüntüler

Lucy, 15 Ekim'de Dünya'nın yanından geçerken siyah beyaz Terminal Takip Kamerası (T2CAM) sistemiyle gezegenimizin üstteki görüntüsünü çekti. Bu, sonunda üzerinde çalışacağı asteroitleri izlemek için tasarlanmış bir çift kamera olsa da Dünya'nın güzel bir görüntüsünü de yakalamayı başardı.

Dünya gibi bilinen hedeflerin görüntülerini çekmek, aletlerini kalibre etmek adına oldukça faydalı ve Lucy, yılın başlarında uzaydan bir Ay tutulması yakalamayı bile başarmıştı.

Lucy şimdi ilk Dünya uçuşunu gerçekleştirdi ve Güneş sistemine geri döndü ancak Aralık 2024 ve Aralık 2030 için iki Dünya uçuşu daha planlanıyor. Lucy, Nisan 2025'te ilk asteroit hedefi olan asteroit Donaldjohanson'un (adını Lucy Australopithecus fosilini keşfeden paleoantropolog Donald Johanson'dan almıştır) yanından bir uçuş gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

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Geçen yıl NASA, Jüpiter'in Lagrange noktasının yakınında sıkışıp kalan Truva asteroitlerini keşfetmek için tasarlanan Lucy uzay aracını fırlattı ancak fırlatmadan sadece 12 saat sonra bir sorun ortaya çıktı.

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NASA'nın Lucy Uzay Aracı Ay Tutulmasını Görüntüledi

Bu haftaki ay tutulması sadece yerden ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gözlemlenmedi, aynı zamanda Lucy uzay aracı tarafından Dünya'dan 64 milyon mil (100 milyon kilometre) uzaklıktan da gözlemlendi.

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