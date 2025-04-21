En Ucuz Elektrikli SUV: Yeni Dacia Spring Ortaya Çıktı!

Elektrikli otomobil pazarında uygun fiyatlı modellerin her geçen gün daha fazla önem kazandığı şu günlerde, Dacia bu alandaki en iddialı kartlarından biri olan Spring’i yeniden sahaya sürmeye hazırlanıyor. Renault Grubu’nun yaptığı son açıklamalar, modelin 2026–2027 yılları arasında büyük bir dönüşüm geçireceğini doğrularken, Spring’in gelecekteki versiyonu hakkında da önemli ipuçları ortaya çıktı. Uygun fiyat ve kompakt yapının buluşma noktası olan bu yeni nesil, elektrikli mobilitede rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Dacia Spring Tasarımı Ortaya Çıktı!

Yeni Dacia Spring, Renault’un yeni nesil Twingo modeliyle aynı platformu paylaşacak. Bu platformun ismi AmpR Small ve aynı zamanda Renault 5 E-Tech gibi modellerin de temelini oluşturuyor. Bu altyapı sayesinde yeni Spring’in daha kompakt, daha verimli ve daha şehir dostu bir yapıda olması bekleniyor. 3.7 metre civarında uzunluğa sahip olacak yeni model, özellikle şehir içi ulaşımda yüksek manevra kabiliyeti sunacak şekilde tasarlanıyor. Ayrıca unutmadan yeni elektrikli Nissan Juke modelinin de bu platformu paylaştığını bildirelim.

Merakla beklenen otomobilin tasarımı Motor1 tarafından ortaya çıkarıldı. Render görsellere bakıldığında geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Bigster ile benzer bir tasarım diline hakim olduğu görülüyor. Bunun yanında Spring modeli de Dacia'nın daha sert karakterli otomobillere yöneldiğini bizlere gösteriyor. Otomobil her ne kadar SUV olsa da render görsellere bakıldığında yerden çok da yüksek olmadığını söyleyebiliriz.

Spring’in yeni nesli, artık Çin’de değil, Avrupa’daki bir üretim tesisinde üretilecek. Bu da hem kalite algısını hem de Avrupa’daki tüketicilere olan güveni artıran önemli bir adım olarak yorumlanıyor. Aracın mekanik altyapısı Twingo ile benzer olsa da, fiyat avantajını koruyabilmek adına bazı donanım ve batarya farkları kaçınılmaz olacak.Yeni Spring’in WLTP standartlarına göre yaklaşık 250 km menzil sunması bekleniyor.

Bu değer, mevcut modelin 220 km’lik menzilinden daha yüksek ve günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. Üstelik Dacia, yakıt tüketimini de 10 kWh/100 km seviyesinde tutarak, aracı sınıfının en verimli modellerinden biri hâline getirmeyi amaçlıyor. 18.000 Euro’nun altında kalacak başlangıç fiyatıyla da, Avrupa pazarındaki fiyat/performans rekabetine güçlü bir şekilde dâhil olacak. Elektrikli şehir otomobillerine olan talebin arttığı bu dönemde Dacia Spring’in yeni versiyonu, uygun fiyatı ve sade yapısıyla kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

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