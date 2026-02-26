Bu Akıllı Yüzük ile Konuşarak Sağlık Durumu Öğrenilebiliyor

Akılı yüzük Luna Ring önemli bir güncelleme aldı. Bu güncelleme sayesinde cihaz olduğundan daha da akıllı hâle geldi. Öyle ki kullanıcılar artık yüzük ile konuşarak sağlık durumları hakkında bilgi edinebiliyor. Bunun için bir ekrana ihtiyaç duyulmuyor. Ayrıca sesli kontrol desteği de geldi. Birçok işlem sadece birkaç kelime ile gerçekleştirilebiliyor.

Yeni Luna Ring Güncellemesi Neler Sunuyor?

Luna Ring, mevcut akıllı yüzükler arasında öne çıkmasını sağlayacak sesli desteğe kavuştu. Ekran üzerinden kontrol dönemi kapanırken onun yerini daha pratik bir yöntem olan sesli kontrol özelliği aldı. Böylece sağlık durumunuz hakkında bilgi edinmeniz gerektiğinde menüler arasında kaybolmadan direkt akıllı yüzüğe sesli bir şekilde sorular yöneltebiliyorsunuz.

Akıllı yüzüğü tam olarak bir asistana dönüştüren bu özellik, ona artık yediğiniz yemekler, içtiğiniz içecekler, aldığınız takviyeler ya da o anki ruh halinizi sürekli olarak menüler arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan öğrenmenize imkan sağlıyor. Öte yandan cihaz, gece ne kadar uyuduğunğunuzdan anlık olarak stres seviyenizin ne durumda olduğuna kadar hemen hemen her türlü sorunuza doğrudan cevap veriyor.

Tüm bunlardan faydalanmak için karmaşık grafikleri incelemek zorunda kalmıyorsunuz. İhtiyacınız olan bilgileri anında alıyor, günlük yaşamınızı sürdürmeye devam ediyorsunuz. Elbette ki burada gerekiyor. Yüzükte herhangi bir mikrofon yer almıyor. Bunun yerine sesinizi telefon üzerinden dinliyor. Yani siz konuşurken aslında yüzüğün üzerindeki mikrofona değil, telefonunuzun mikrofonuna konuşmuş oluyorsunuz.

Uygulama üzerinden alınan sesiniz daha sonra işlenip talebiniz yerine getiriliyor. Böyle bir yöntemi tercih edilmesini en büyük avantajı, cihazın pil ömrünün daha uzun olması. Eğer akıllı yüzükte mikrofon yer alsaydı pil ömrü de ekstra bir güç tüketimine yol açacak ve pil ömrü de daha düşük olacaktı.

Luna Ring Türkiye'de Satılıyor mu?

Luna Ring şu anda daha çok Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa pazarlarına yönelik faaliyet yürütüyor ancak bu markanın adını her geçen gün daha sık duyuyoruz. Global pazarda büyümeye devam ettikçe de diğer pazarlara da açılma ihtimali artıyor. Bu sayede ileride Türkiye'de de satışa sunulabilir. Dolayısıyla yeni özelliklerden gelecekte Türk kullanıcılar da doğrudan yararlanabilir.