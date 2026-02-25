Samsung'dan Şarjı 30 Saat Bitmeyen Kulaklık! Konuşmaları Çeviriyor

Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds 4 Pro'nun tanıtımı gerçekleştirildi. Uzun zamandır hangi özelliklerle piyasaya sürüleceğine yönelik pek çok söylenti dolaşan cihaz, kullanıcıların karşısına iddia edildiği gibi etkileyici özelliklerle çıktı. Gerçek zamanlı çeviri başta olmak üzere pek çok özelliği ile oldukça işlevsel görünüyor.

Galaxy Buds 4 Pro'nun Özellikleri Neler?

Sürücü: 11 mm dinamik ve 5,4 mm tweeter sürücü.

11 mm dinamik ve 5,4 mm tweeter sürücü. Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut.

Mevcut. Müzik Çalma Süresi (ANC Etkin): Kulaklık başına 6 saat, şarj kutusuyla 26 saat.

Kulaklık başına 6 saat, şarj kutusuyla 26 saat. Müzik Çalma Süresi (ANC Devre Dışı): Kulaklık başına 7 saat, şarj kutusuyla birlikte 30 saat.

Kulaklık başına 7 saat, şarj kutusuyla birlikte 30 saat. Konuşma Süresi (ANC Etkin): Kulaklıkların her biri 4,5 saat, şarj kutusuyla 20 saat.

Kulaklıkların her biri 4,5 saat, şarj kutusuyla 20 saat. Konuşma Süresi (ANC Devre Dışı): Kulaklıkların her biri 5 saat, şarj kutusuyla 22 saat.

Kulaklıkların her biri 5 saat, şarj kutusuyla 22 saat. Gerçek Zamanlı Çeviri: Destekliyor.

Destekliyor. Su ve Toza Karşı Dayanıklılık: IP57 sertifikası

IP57 sertifikası Bağlantı: Bluetooth 6.1

Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra ve Galaxy Buds 4 ile birlikte tanıtılan Galaxy Buds 4 Pro, 11 mm dinamik ve 5,4 mm tweeter sürücü ile birlikte geliyor. Ayrıca geniş bir woofer sayesinde daha derin ve güçlü baslar elde edilebiliyor. Bu sayede daha önce dinlenen bir şarkı, yeni kulaklık ile dinlendiğinde çok daha etkili bir hissiyat uyandırabiliyor. Karşılaştırmak gerekirse Galaxy Buds 3 Pro modeli karşımıza 10,5 mm dinamik, 6,1 mm planar tweeter sürücü ile çıkmıştı.

Galaxy Buds 4 Pro, Gürültü Engelliyor mu?

Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan kulaklık, 5 seviyede kontrol sağlıyor. Öncelikle bulunduğunuz ortamdaki gürültü seviyesi analiz ediliyor. Daha sonra bu seslerin türüne bağlı olarak ters fazda ses dalgası üretiliyor. Örneğin aşırı sessiz bir kütüphanede gürültü engelleme seviyesi düşerken korna seslerinin bir dakika kesilmediği trafikte gürültü engellemeye daha çok odaklanılıyor. Böylece güç tüketimi açısından da verimli hâle geliyor.

Gürültü önemli ama bazı ortamlar var ki pürdikkat kesilmeniz gerekebiliyor. Karşıdan karşıya geçerken ya da arkadaşınız çok önemli şeyler anlatırken müzik haricinde konsantre olmanız gereken bazı şeyler de olabiliyor. İşte Galaxy Buds 4 Pro'nun şeffaf modu tam da bu gibi zamanlarda devreye giriyor. ANC'nin aksine bu özellik çevreden gelen sesleri duymanıza olanak tanıyor. Kulaklığı hiç çıkarmasanız bile yanınızdaki kişilerle konuşmaya devam edebiliyorsunuz.

Galaxy Buds 4 Pro'nun Şarjı Kaç Saat Gidiyor?

ANC etkinleştirildiğinde kulaklıkların her biri 6 saate kadar müzik dinlemenize olanak tanırken şarj kutusuyla birlikte toplam süre 26 saati buluyor. Gürültü engelleme devre dışıyken kulaklıklar ile 7 saate, şarj kutusuyla beraber toplam 30 saate kadar müzik dinlenebiliyor.

Sesli aramalarda eğer ANC etkinleştirilmişse kulaklıklar 4,5 saate, etkinleştirilmemişse 5 saate kadar kullanılabiliyor. ANC etkin olsa dahi şarj kutusuyla birlikte toplam 20 saat konuşma gerçekleştirilebiliyor. Bu özelliği devre dışı bıraktığınızda ise 22 saat gibi etkileyici bir süreye ulaşabiliyorsunuz.

Galaxy Buds 4 Pro, Yapay Zekayı Destekliyor mu?

Galaxy Buds 4 Pro, Samsung Bixby ve Google'ın Gemini yapay zekasını destekliyor. Bu destek sayesinde öneriler almak, bunları hızlı bir şekilde birisine göndermek gibi normalde zaman alabilen işlemleri basit bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanıyor. Yine bir diğer yapay zeka destekli özellik olan gerçek zamanlı çeviri sayesinde yabancı kişilerle konuşmayı oldukça kolay bir hâle getiriyor.

Galaxy Buds 4 Pro, Toz ve Suya Dayanıklı mı?

Bluetooth 6.1 desteği sunan Galaxy Buds 4 Pro, IP57 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Gün içinde yaşanabilecek küçük su temasları veya terleme gibi durumlara karşı endişelenmeye gerek bırakmıyor.

Galaxy Buds 4 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Güncelleniyor...