Teknoloji Devlerinin Gizli Kasası Sızdırıldı! Apple, Nvidia ve Dahası...

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinin kilit tedarikçilerinden Luxshare’e yönelik bir siber saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı. İddialara göre bu saldırının sonucunda çok sayıda gizli dosya ele geçirildi. Teknoloji dünyasında tüm gözler bu olaya çevrildi. işte ayrıntılar...

Teknoloji Devlerinin Tedarikçisine Siber Saldırı

Kaynağa göre RansomHub adlı bir grup tarafından Luxshare'a yönelik gerçekleştirilen bu siber saldırı yeni değil. Yani aradan bir süre geçti. Grup, yaptığı açıklamada firmanın şimdiye kadar bu olayı gizlediğini duyurdu. Üstelik şirketi tehdit de etti. Öyle ki önemli verilerin paylaşılmasını istemiyorlarsa kendileriyle iletişime geçmeleri gerektiğini belirtti. Bunun sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere fidye isteyecek olmaları.

Luxshare; Apple, Nvidia, Lenovo, Meta ve Dell gibi iş ortakları için büyük önem taşıyor. Zira kritik donanımlar üretiyor ve önemli hizmetler sunuyor. Yüksek hızlı veri ve güç kabloları, konektörler, anten ve bağlantı modülleri satıyor. Bununla birlikte Apple ve Meta'nın ürünlerinin montajını da yapıyor.

Siber saldırıyu yapan grup ise şirket projelerinin detaylarını, 3D ürün modelleri ve hatta tasarımlar da dahil olmak üzere önemli dosya ve bilgileri ele geçirdiklerini açıkladı. Bu dosya ve bilgilerinse tahmin edebileceğiniz üzere Apple, Nvidia, Lenovo, Meta ve Dell gibi iş ortaklarına ait olduğu tahmin ediliyor.

Üstelik grup, sızdırdıkları içeriklerin 2019 ile 2025 yılları arasına ait olduğunu öne sürdü. Yani eski ve bu nedenle artık işe yaramaz olduklarını söylemek pek mümkün değil. Bu olaydan sonra işlerin nasıl gideceği ise şimdilik belirsiz. Luxshare'ın bu işin içinden nasıl çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.