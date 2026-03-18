Ses Değiştirme Özellikli Kulaklık Tanıtıldı! Gürültü Azaltma ve Dahası

Lyne Originals, CoolPods 11 Pro isimli yeni bir kablosuz kulaklık tanıttı. Bununla birlikte Rover 14 Pro olarak adlandırılan bir boyun bandını da kullanıcıların beğenisine sundu. Her iki ürünün de sahip olduğu özellikler, markanın birincil önceliği farklı bir kulaklık yapmaya verdiğini gösteriyor.

Lyne CoolPods 11 Pro'nun Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: 60 saate kadar

Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Mevcut

Şeffaf Mod: Mevcut

Bağlantı: Bluetooth 5.4

Diğer Özellikler: Ses değiştirme, telefon kamerasını uzaktan tetikleme

Renk Seçenekleri: Mavi, yeşil ve siyah

Lyne CoolPods 11 Pro'nun Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Lyne CoolPods 11 Pro, 60 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Bu, işten eve veya evden işe giderken gibi sadece birkaç saatlik kullanımlar için tercih edildiğinde şarjının günlerce gidebileceğini gösteriyor. Elbette ki bu değer markanın kendi belirlediği koşullar altında elde edildi. Yani ne kadar yoğun kullanıldığına bağlı olarak pil ömründe küçük bir fark olabilir. Elbette ki standart kullanımda fark edilmesi pek mümkün olmayacaktır.

Lyne CoolPods 11 Pro, Gürültü Engelliyor mu?

Cihaz, konuşmalar için çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip. Yani müzik dinlerken değil, birisiyle konuşurken gürültü azaltma özelliği devreye giriyor. Bu özellik sayesinde arka plandaki uğultular bastırılarak sizin kendi sesiniz ön plana çıkarılıyor. Böylece zor anlaşılma gibi sorunlar yaşamak zorunda kalmıyorsunuz.

Lyne CoolPods 11 Pro'nun Öne Çıkan Özellikleri Neler?

Bluetooth 5.4 desteğine sahip olan CoolPods 11 Pro'nun çok ilginç özellikleri bulunuyor. Bunlardan biri, ses değiştirme. Kulaklığınızı kullanarak birisiyle konuşurken sesinizin farklı şekilde gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Karşı taraf normalde çıkan sesinizden daha farklı bir ses duyuyor. Hem eğlence hem içerik üretim sürecinde yardımcı olması muhtemel.

Diğer özellik, telefon kamerasını tetikleme özelliği. Bu özellik sayesinde telefonu elinize almadan fotoğraf çekmek mümkün hâle geliyor. Örneğin arkadaşlarınızla toplu fotoğraf çektirmek isterseniz ve çevrenizde fotoğrafınızı çekecek kimse bulunmazsa bu özellik sayesinde kimseye ihtiyaç duymadan, zamanlayıcı ile uğraşmadan pratik şekilde fotoğrafınızı çekebilirsiniz.

Lyne CoolPods 11 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Siyah, yeşil ve mavi renk seçenekleri ile sunulan Lyne CoolPods 11 Pro için 599 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 285 TL'ye denk geliyor. Lyne marka şu an Hindistan pazarına odaklanmış durumda olduğu için yeni kulaklığın yakın zamanda Türkiye'ye gelme ihtimalinin oldukça düşük olduğu söylenebilir. Eğer Türkiye'de satışa sunulsaydı vergiler ve ek maliyetlerle birlikte başlangıç fiyatı muhtemelen 650 TL civarında olacaktı.

Lyne Rover 14 Pro Neler Sunuyor?

Rover 14 Pro, özellikle spor yapanlara hitap ediyor. Hafif bir yapıda olan bu boyun bandı, tek şarjla 50 saate kadar müzik çalma imkânı sağlıyor. USB-C ile şarj edilebilen cihazın üzerinde şarkı değiştirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmeniz için fiziksel düğmeler mevcut. Mavi, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle 449 rupi (213 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.

Editörün Yorumu

Lyne CoolPods 11 Pro, ilginç özelliklere sahip bir kulaklık ama bu özellikler, günlük kullanım için ideal olduğu anlamına gelmiyor. Kulaklık kullanmamın en önemli sebebi, çevredeki gürültüyü ortadan kaldırıp tamamen müziğin ritmine odaklanmak. Lyne Originals'ın yeni modeli ise bu ihtiyacımı karşılamak için yeterli görünmüyor.