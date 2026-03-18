Gürültü Engelleme Özellikli Kulaklık Geliyor! Fiyatı Ortaya Çıktı

OnePlus Nord Buds 4 Pro'nun geçtiğimiz hafta en çok merak edilen özellikleri açıklığa kavuşsa da cihazın ne kadar fiyat etiketi ile sunulacağı soru işareti olarak kalmaya ediyordu. Ürün sayfası sayesinde cihazın ne kadar fiyatla satışa sunulacağı lansmandan önce belli oldu.

OnePlus Nord Buds 4 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord Buds 4 Pro'nun Amazon sayfasında yer alan bilgilere göre yeni kulaklık, normalde 3.999 rupi (1.905 TL) fiyat etiketiyle satılacak ancak lansmana özel 3.799 rupi (1.809 TL) fiyata sahip olacak. Kulaklığın standart sürümü şu an Türkiye'de 5.599 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak cihazın Türkiye fiyatının vergi ve diğer ek maliyetlerle birlikte 7 bin 350 TL civarı bir fiyattan başlayacağı söylenebilir.

OnePlus Nord Buds 4 Pro, Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus'ın yeni kulaklığının Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı fakat cihazın standart versiyonu şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önüne alacak olursak Pro sürümün de satışa sunulma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

OnePlus Nord Buds 4 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Nord Buds 4 Pro, 19 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Cihaz, siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak. Ne kadar kadar pil ömrüne sahip olacağı da dahil olmak üzere şu an bilinmeyen fakat çok merak edilen detayları tanıtımla birlikte netlik kazanacak.

OnePlus Nord Buds 4 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Sürücü: 12 mm titanyum sürücüler

12 mm titanyum sürücüler Ses Kalitesi: Hi-Res Audio Wireless sertifikası ve LHDC 5.0 kodek

Hi-Res Audio Wireless sertifikası ve LHDC 5.0 kodek Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 55 dB'ye kadar

55 dB'ye kadar Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Her kulaklıkta 3 adet olmak üzere toplam 6 mikrofonla desteklenen yapay zeka destekli gürültü azaltma

OnePlus Nord Buds 4 Pro, Gürültü Engelleyecek mi?

Kulaklık, 55 dB'ye kadar aktif gürültü engelleme özelliği sunacak. Bu, toplu taşıma araçlarında duyulan uğultu ve fan sesi gibi çeşitli gürültüleri bastırarak müziğe odaklanmanıza imkân tanıyacağı anlamına geliyor. Cihaz, TÜV Rheinland sertifikasına sahip. Bu da gürültü engelleme özelliğinin kapsamlı bir test sürecinden geçip onaylandığını gösteriyor. Bu arada OnePlus Nord Buds 3 Pro, 50 dB'ye kadar gürültü engelleme sunduğunu hatırlatalım.

Cihaz, dinlemenin yanı sıra konuşmalar için de yapay zeka destekli bir gürültü azaltma özelliğine sahip olacak. Kulaklık başına üç adet olmak üzere toplam altı mikrofonla desteklenecek sistem, dışarıda konuşurken sesinizin karşı tarafa daha net bir şekilde iletilmesine yardımcı olacak. Bu sayede anlaşılmama gibi sorunlar yaşama ihtimaliniz epey düşecek.

OnePlus Nord Buds 4 Pro'da Uzamsal Ses Desteği Olacak mı?

Çok yakında tanıtılması planan cihaz, uzamsal ses desteğine sahip olacak. Oyunlar için özel uzamsal mod sayesindeyse PUBG Mobile da dahil olmak üzere sesin kritik öneme sahip olduğu oyunlarda diğer oyunculara karşı ciddi avantaj elde edeceksiniz. Kulaklığı müzik dinlemek için kullanacak kişiler de sesin daha çok derinlik kazanması sayesinde kendilerini ritmin akışına kaptırabilecek.

OnePlus Nord Buds 4 Pro Nasıl Bir Ses Kalitesi Sunacak?

Kulaklık, 12 mm titanyum sürücülerle beraber gelecek. Bu, müzik dinlerken basların çok daha güçlü bir şekilde duymanıza imkân tanıyacak. Ayrıca yüksek ses seviyelerinde de bozulma sorunlarının önüne geçecek. LHDC 5.0 kodek sayesinde sıkıştırma işleminde görülen detay kayıpları minimum seviyede olacak. Hi-Res sertifikası da cihazın şarkılardaki her bir detayı fark etmenize yardımcı olacağını gösteriyor.

Editörün Yorumu

OnePlus Nord Buds 3 Pro, güçlü bas sesleri sunması ve yeterli gürültü engelleme performansı ile ideal bir kulaklık olarak konumlanmıştı. Yeni cihazın da mevcut özelliklerini göz önünde bulundurarak önceki modelin üzerine katarak kullanıcılarla buluşacağını düşünüyorum. Sade bir tasarım tercih edilmesi de beni oldukça memnun etti.