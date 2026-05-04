Lenovo'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! 144Hz Ekran ve Dahası

Lenovo'nun yeni telefonu Legion Y70'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun ekran özellikleri ortaya çıktı. Cihaz yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefonda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Lenovo Legion Y70'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh İşletim Sistemi: Android 16

Lenovo Legion Y70'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Lenovo'nun yeni telefonu 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. 2022 yılında Legion Y70 ile aynı isme sahip bir model satışa sunulmuştu. Bu modelde 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, OLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 1500 nit civarında bir parlaklık görebiliriz.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada OLED ekranda siyahların tam anlamıyla siyah olduğunu belirtelim. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi yaşanmıyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Lenovo Legion Y70'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Legion Y70 gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Gen 5'in daha önce OnePlus Ace 6T, OnePlus 15R ve Realme Neo 8 dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edilmişti. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha düşük güç tüketiyor hem de daha yüksek hız sunuyor. Serinin önceki modelinde ise Snapdragon 8+ Gen 1 mevcut. Bu işlemcinin söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

Lenovo Legion Y70'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefon, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Legion Y70, bu kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde 5.100 mAh batarya kapasiteis ve 68W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 68W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Lenovo Legion Y70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Lenovo Legion Y70, 19 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı, 16 GB RAM seçeneği ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan önceki model, 2022 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.

Lenovo Legion Y70 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Legion Y70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Legion Y70'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Lenovo Legion Y70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

2022'de tanıtılan Legion Y70 için 434 dolar (19 bin 612 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni telefonun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni cihaz, 460 dolar (20 bin 787 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulacağini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bir telefonda pil ömrü oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz yönde etkiliyor. Legion Y70'in yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Cihazın ayrıca güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Bunların yan ısıra yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim çünkü akıcı ekran deneyimi sağlıyor.