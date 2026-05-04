OPPO'nun 200 MP Kameralı Telefonu Yolda! 16 GB RAM ve OLED Ekranı Var

OPPO, Reno 16 Pro isimli yeni bir akıllı telfeon üzerinde çalışıyor. Telefon bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen cihaz, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefonda ayrıca MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisi de bulunacak.

OPPO Reno 16 Pro'nun TÜV Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

CPH2863 model numarasına sahip olan OPPO Reno 16 Pro, TÜV sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun uluslararası güvenlik, kalite ve çevre standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. TÜV sertifikasında yer alan bilgilere göre telefon 80W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

OPPO Reno 16 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.32 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Dimensity 9500s

RAM: 12 GB ve 16 GB

Depolama: 256 GB ve 512 GB

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra geniş Açılı Kamera: 50 MP

Batarya: 7.000 mAh civarında

Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 15 Pro'da 6,32 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık yer alıyor. Buna böre yeni telefonda 1800 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada OLED, siyahları derin siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

OPPO Reno 16 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Reno 16 Pro gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor.

Dimensity 9500s işlemcisi daha önce POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de bulunuyor. İşlemcinin 3.73 GHz ve 3.3 GHz hızındaki çekirdekleri oyun oynamak gibi ağır işlerde, 2.4 GHz hızındaki çekirdekleri ise internette gezinmek gibi işlerde devreye giriyor. Bu arada serinin bir önceki modeli OPPO Reno 15 Pro'da Dimensity 8450 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Hemen hemen her yeni modelde yazılım tarafında önemli yenilik ve iyileştirmeler yapılıyor. Yani arka kameraların aynı çözünürlüğe sahip olması, iki telefonun da aynı kalitede fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Reno 16 Pro, önceki modelden daha kaliteli fotoğraflar çekecektir. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

OPPO Reno 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16 Pro'nun 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Reno 15 Pro, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OPPO Reno 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Reno 15 Pro için 3.699 yuan (24.499 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.800 yuan (25.167 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 50 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefon farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak OPPO Reno 16 Pro'nun işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Cihazın ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Bunların yanı sıra telefon yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak.