60 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık Tanıtıldı! Düşük Gecikme ve Dahası

Lyne Originals, yeni kulaklık modeli Startup 57'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Marka, buna ek olarak sporcular için ideal özelliklere sahip cihazlar Startup 62 ile 48 cihazlarının da özelliklerini ve fiyatını paylaştı. Her üç model de pek çok kullanıcının beklentilerini karşılayacak özellikler içeriyor.

Lyne Startup 57'nin (CoolPods 10 Pro) Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: Toplamda 60 saate kadar (boşta 2000 saat)

Toplamda 60 saate kadar (boşta 2000 saat) Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Üç kademeli

Üç kademeli Düşük Gecikmeli Oyun Modu: Mevcut

Mevcut Bağlantı: Bluetooth 6.0

Lyne Startup 57, üç kademeli aktif gürültü engelleme özelliği ile birlikte geliyor. Bu, arka plan gürültüsünün otomatik olarak tamamen kesilmediğini, bulunulan ortamdaki gürültü şiddetine bağlı olarak uygun seviyede gürültü azaltma işleminin uygulandığı anlamına geliyor. Örneğin kütüphane zaten sessiz bir ortam olduğu için maksimum seviyede gürültü engelleme gereksiz olur ve pil ömrü azalır. Startup 57'nin kademeli gürültü engelleme özelliği, düşük derecede gürültü engelleme uygulayarak daha uzun süre kullanım imkânı elde etmeye yardımcı oluyor.

Kulaklık ayrıca oyun oynayanlar için epey kritik öneme sahip olan düşük gecikme modu ile geliyor. Bunun aynı zamanda film ve dizi izleyenler için de faydası olduğunu belirtmek gerekiyor. Ses ve görüntü arasındaki gecikmeyi minimum seviyeye indirdiği için dudak senkronizasyonundaki sorun da ortadan kalkıyor.

Lyne Startup 57'nin (CoolPods 10 Pro) Fiyatı Ne Kadar?

Lyne Startup 57 için 599 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla 287 TL'ye denk geliyor. Bugün Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergilerle birlikte 500 TL'yi bulabilir. Elbette ki ithalatçı garantili olarak sunulması durumunda ek maliyetlerle beraber bu fiyat daha da artacaktır.

Lyne Startup 48'in (Rover 15 Pro) Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: 50 saate kadar

50 saate kadar Sürücü: 10,2 mm

10,2 mm Bağlantı: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 desteğine sahip olan Lyne Startup 48, özellikle sporcuların koşu ve benzeri egzersizler sırasında sıkça yaşadığı soruna çözüm olarak üretildi. Boyun kısmından bir askılığa sahip. Bu sayede kulaklığın yerinden çıkış çıkmaması hakkında düşünmenize gerek bırakmıyor. Cihaz, 10,2 mm sürücülerle birlikte geliyor.

Standart kulaklıkların 6-8 mm sürücüye sahip olduğunu göz önünde bulundurursak sürücü boyutunun ideal olduğunu söyleyebiliriz. Sürücü ne kadar büyük olursa o kadar çok havayı iter ve bu da size tok ses olarak geri döner. Baslar açısından önemli bir avantaj. Elbette ki üst segment kulaklıklar kadar etkili olmayabilir ama müzikle içli dışlı biri değilseniz yeterli olabileceğini söylemek mümkün.

Lyne Startup 48'in (Rover 15 Pro) Fiyatı Ne Kadar?

Lyne Originals tarafından geliştirilen Startup 48, 449 rupi fiyat etiketiyle piyasaya sürülüyor. Bu meblağın güncel kurla karşılığı ise 215 TL. Oldukça uygun fiyata sahip. Türkiye'ye gelmesi durumunda vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte fiyatı 500 TL'ye ulaşabilir. Bu arada ithalatçı garantili olması hâlinde ek maliyetler olacağını unutmamak gerek.

Lyne Startup 62'nin (Rover 19 Pro) Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: 30 saate kadar

30 saate kadar Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Mevcut

Bu cihaz da Startup 48 ile aynı tasarıma sahip. Bluetooth 5.3 desteği ile beraber geliyor ve size 30 saate kadar müzik dinleme imkânı sağlıyor. Ayrıca sesli görüşmeler için çevresel gürültü engelleme özelliğine de sahip. Yani dışarıda birisiyle konuştuğunuzda arka plandan gelen gürültüyü bastırarak sizin sesinizin ön plana çıkmasını sağlıyor. Bu sayede bir şeyi tekrar tekrar söylemek zorunda kalmıyorsunuz.

Lyne Startup 62'nin (Rover 19 Pro) Fiyatı Ne Kadar?

Lyne Startup 62 için 399 rupi fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla karşılığı 191 TL. Türkiye'de satışa sunulursa fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 400 TL'ye ulaşabilir. Önceki modellerde belirttiğimiz gibi, bu modelin de ithalatçı garantili olarak gelmesi durumunda fiyatında artışlar olabilir.

Lyne Originals'ın Yeni Kulaklıkları Türkiye'de Satılacak mı?

Lyne Originals şu an Hindistan pazarına odaklanmış bir marka. Türkiye'de ise resmî distribütörü yok. Elbette ki bu kulaklıkların hiçbir şekilde Türkiye'ye gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Normalde Türkiye'de satışı olmayan kulaklıkların çoğu Türkiye'de ithalatçı garantili olarak satılıyor. Bu kulaklıklar da eğer yeterince dikkat çekmeyi başarırsa ithalatçı garantili olarak sunulabilir.

Editörün Yorumu

Lyne Originals, uzun süredir takip ettiğim bir marka. Tabii, bu olumsuz bir şey düşündürmesin. İnovasyon odaklı bir marka olması dolayısıyla yeni ürünlerini inceliyorum. Örneğin geçen ayın sonlarında Lyne CoolPods 11 Pro isimli yeni bir kulaklık tanıttı. 60 saate kadar pil ömrü sunan bu kulaklıkta en çok dikkatimi çeken kısım, ses değiştirmeye imkân tanıması oldu.