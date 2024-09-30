M4 İşlemcili MacBook Pro Ortaya Çıktı: Neler Sunacak?

Apple'ın bu ayın başlarında gerçekleştirdiği It's Glowtime etkinliğinde düşük bir ihtimal olsa da yeni MacBook modellerinin tanıtılması bekleniyordu. Ancak, etkinlikte bir sürpriz olmadı ve şirketin yeni dizüstülerine dair herhangi bir duyuru olmadı.

Şirkete yakın kaynaklar, Apple'ın yeni MacBook modellerini önümüzdeki ay vitrine çıkaracağını iddia ediyor. Hatta kısa bir süre önce M4 işlemcili MacBook Pro'nun kutusunun sızdırıldığı ve bununla birlikte bazı teknik özelliklerinin ortaya çıktığı belirtiliyor.

M4 İşlemcili MacBook Pro'nun Kutusu Ortaya Çıktı

Ekim ayında tanıtılacak M4 MacBook Pro'ya ait olduğu iddia edilen kutu görseline baktığımızda selefi MacBook Pro M3'e kıyasla bazı iyileştirmelerle geleceğini söyleyebiliriz. Burada en çok dikkat çeken detay ise iki yerine üç thunderbolt portuyla kullanıcı karşısına çıkacak olması.

M4 14” Macbook Pro ?

Not confirmed, take it with a pin of salt. I got sent this. pic.twitter.com/kbIRYurndw — ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) September 29, 2024

Bir diğer detay ise yeni MacBook Pro'da başlangıç RAM miktarının 16 GB olması. Hatırlanacağı üzere, şirket daha önce Mac modellerinin temel varyantlarında 8 GB RAM kullandığı için oldukça eleştirildi. Bu durumun yeni modelle birlikte değişebileceği söyleniyor.

Kutu görselini paylaşan kaynak, sızıntının doğruluğundan şu an için emin olamadığını belirtti. Ancak, bilgisayarın kutusunda "daha fazla bilgi için QR kodunu taratın" gibi ifadeler yer alıyor. Bu, Apple'ın iPhone 16 serisiyle birlikte başlattığı yeni bir uygulama olduğu için görselin doğruluk ihtimalini artırıyor.