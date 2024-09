M4 İşlemcili MacBook Pro Ortaya Çıktı: Neler Sunacak?

Apple'ın bu ayın başlarında gerçekleştirdiği It's Glowtime etkinliğinde düşük bir ihtimal olsa da yeni MacBook modellerinin tanıtılması bekleniyordu. Ancak, etkinlikte bir sürpriz olmadı ve şirketin yeni dizüstülerine dair herhangi bir duyuru olmadı.

Şirkete yakın kaynaklar, Apple'ın yeni MacBook modellerini önümüzdeki ay vitrine çıkaracağını iddia ediyor. Hatta kısa bir süre önce M4 işlemcili MacBook Pro'nun kutusunun sızdırıldığı ve bununla birlikte bazı teknik özelliklerinin ortaya çıktığı belirtiliyor.

Ekim ayında tanıtılacak M4 MacBook Pro'ya ait olduğu iddia edilen kutu görseline baktığımızda selefi MacBook Pro M3'e kıyasla bazı iyileştirmelerle geleceğini söyleyebiliriz. Burada en çok dikkat çeken detay ise iki yerine üç thunderbolt portuyla kullanıcı karşısına çıkacak olması.

M4 14” Macbook Pro ?

Not confirmed, take it with a pin of salt. I got sent this. pic.twitter.com/kbIRYurndw