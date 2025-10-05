M5 iPad Pro İki Büyük Özellikle Geliyor: Apple Tarihine Geçecek!

Apple'ın yeni nesil akıllı tableti M5 iPad Pro, lansman tarihi yaklaştıkça teknoloji gündeminde daha çok yer kaplamaya devam ediyor. Son olarak yeni cihazın M4 iPad Pro'ya kıyasla iki büyük özelliğe sahip olacağı söyleniyor. Gelin tablet ile ilgili ortaya çıkan son raporlara hep birlikte göz atalım!

M5 iPad Pro Performans Alanında Zirveye Oynayacak

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Rus bir YouTuber, lansman öncesinde yeni nesil iPad Pro ile bir video paylaşmıştı. Videoda M5 çipinden güç aldığı söylenen tablet, elde ettiği performans değerleriyle herkesi şaşırtmayı başardı.

M5 iPad Pro, girdiği Geekbench testlerinde selefi M4 iPad Pro'dan çoklu çekirdek CPU performansında %12, grafik performansında ise %36'ya kadar daha hızlı olduğunu kanıtlıyor. İddialara göre söz konusu cihaz bu performans artışını M5 işlemcisine ve 12 GB'lık RAM'ine borçlu olacak.

Çift Ön Kamerayla Geliyor

Yeni tablet ile ilgili uzun bir süredir gündemde olan bir diğer söylenti ise çift ön kamera teknolojisi. İddialara göre Apple, yeni modelinin ön yüzeyinde biri yatay diğeri ise dikey olarak konumlanacak iki adet kameraya yer verecek. Bu sayede kullanıcılar görüntülü görüşmelerde tabletini iki farklı formda da rahatlıkla kullanabilecek.

Öte yandan geçtiğimiz hafta bu söylentinin ner kadar gerçelik payına sahip olduğu tartışılıyordu. Ancak güvenilir kaynaklar yeni nesil iPad Pro'nun bu özelliği bünyesinde barındıracağına neredeyse kesin gözle bakıyor.

M5 iPad Pro Ne Zaman Çıkacak?

Gündemde sıkça yer edinen bir diğer tartışma da cihazın çıkış tarihi ile ilgili. Gelenm son bilgiler yeni M5 iPad Pro'nun ekim ayının sonlarına doğru resmen tanıtılacağını ortaya koyuyor. Eğer bu söylenti doğruysa yeni cihaz M5 çipsetinden güç alan ilk Apple ürünü olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPad Pro başka hangi özelliklere ev sahipliği yapmalı? Yorumlarda buluşalım.