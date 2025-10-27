M5 MacBook Pro Beklentileri Aştı: M4’ten 2,5 Kat Daha Hızlı

Apple, M5 işlemcili MacBook Pro'yu kısa bir süre önce tanıttı. Her ne kadar şirketin yeni bilgisayarı tasarım olarak selefi ile oldukça benzer olsa da kaputun altında pek çok yenilikle beraber geldi. Görünüşe göre bu yenilklerden biri de depolama tarafında gerçekleşti. Apple’ın yeni M5 MacBook Pro’su, SSD hızındaki artışla dikkatleri üzerine çekti.

M5 MacBook Pro'nun SSD'si M4 MacBook Pro'ya Kıyasla 2,5 Kat Daha Hızlı

M5 işlemcili MacBook Pro, satışa çıkmasının ardından pek çok teste konu oldu. Bunlardan bazıları Apple'ın iddialarının gerçekliğini ölçmek, bazıları ise şirketin bahsetmediği detayları yakalamak için oldu. Örneğin iFixit, M5 MacBook Pro'yu parçalarına ayırdı ve cihazı tamir edilebilirlik açısından değerlendirdi.

Benzer bir test de Max Tech YouTube kanalı tarafından Apple'ın "iki kat daha hızlı" SSD iddiaları için yapıldı. Ancak yapılan testler Apple'ın az bile söylediğini ortaya çıkardı. Buna göre M5 MacBook Pro,'nun SSD'si M4'lü model ile kıyaslandığında 2 değil 2.5 kata kadar hızlı. Yapılan testler farkın ne kadar olduğunu gözler önüne serdi.

Test M5 MacBook Pro M4 MacBook Pro Fark Okuma (Read) 6.323 MB/s 2.031 MB/s +211% Yazma (Write) 6.068 MB/s 3.293 MB/s +84% Genel Ortalama — — ≈ 2,5 Kat Hızlı

Elbette ki bilgisayarı basit işler için kullananlar bu farkın çok da önemli olmadığını düşünebilir. Ancak hatırlatmakta fayda var ki MacBook Pro, adındaki "Pro" kelimesinden de anlaşılacağı üzere profesyonelleri hedefleyen bir cihaz.

Bu fark özellikle video düzenleme, yüksek çözünürlüklü medya dosyalarıyla çalışma ve profesyonel uygulamalarda ciddi performans kazancı sağlıyor. Peki bu hız farkı neden kaynaklanıyor? Apple, M5 MacBook Pro'da daha hızlı bir SSD mi kullanıyor ya da M4'lerde kötü bir SSD mi kullanıyordu?

Aslında bu farkın arkasındaki cevap bu kadar basit değil. Apple önceki modellerde ucuza kaçmıyordu. Performans farkının temel nedeni, daha gelişmiş bir SSD kontrolcüsü ve PCIe 4.0 desteği olabilir. Apple, M5 yongasında SSD’ye 8 PCIe hattı ayırıyor. Bu da PC’lerdeki NVMe Gen4 SSD’lerle benzer sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Apple ayrıca hızı artırmak için artık iki adet 256 GB NAND modülü kullanıyor. Bu da geçmiş modellerdeki tek NAND'lı modellere kıyasla avantaj sağlıyor. Görünüşe göre şirket dizüstü bilgisayar pazarındaki üstlüğünü korumaktansa rakipleriyle olan farkı daha da açmayı hedefliyor.