Yeni M5 MacBook Pro, Parçalarına Ayrıldı!

Teknoloji devi Apple, son aylarda peş peşe birçok yeni ürün tanıttı. Eylül ayında iPhone 17 serisini kullanıcılarla buluşturan şirket, kısa süre önce ise M5 işlemcili 14 inç MacBook Pro modelini tanıttı. Yeni model performans açısından selefi M4 MacBook Pro’ya kıyasla büyük bir sıçrama sunmasa da tamir edilebilirlik konusunda dikkat çekici iyileştirmelere sahip olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

M5 MacBook Pro, Daha Kolay Tamir Edilebilir

Apple ürünlerini evde tamir edebilmek için ayrıntılı kılavuzlar hazırlayan iFixit ekibi, şirketin yeni dizüstü bilgisayarı M5 işlemcili 14 inç MacBook Pro’yu detaylı bir şekilde inceledi. Kasası sökülen cihazın bir önceki modele kıyasla daha kolay tamir edilebilir hale geldiği fark edildi.

İlk olarak batarya sistemi incelendi. iFixit, Apple’ın bu modelde Batarya Yönetim Sistemi (BMS) kablosunu ayrı bir şekilde konumlandırdığını fark etti. Bu kablonun sökülmesi cihazdaki diğer bileşenlere giden gücü keserek kısa devre riskini ortadan kaldırıyor.

Yani batarya takılı olsa bile sistemin geri kalanında elektrik akışı kesiliyor. Bu sayede söküm işlemi hem daha güvenli hem de daha pratik hale geliyor. Yine de bataryanın şasiye monte edilmiş olması değişim için tüm bileşenlerin yeniden sökülmesini gerektiriyor.

Öte yandan cihazda yer alan altı hücreli bataryanın 72,6 Wh kapasiteye sahip olduğu belirtildi. Bu değer, M4 modeldeki 72,4 Wh kapasiteye kıyasla küçük bir artış anlamına geliyor. Buna karşın bilgisayarda bazı bileşenlerin değişimi için halen ana kartın (mantık kartı) sökülmesi gerekiyor. Bu işlem oldukça karmaşık olduğundan tamiri zahmetli hale getiriyor.

Bir diğer dikkat çekici iyileştirme ise yine batarya tarafında karşımıza çıkıyor. Artık batarya çekme şeritlerine trackpad’i sökmeden erişilebildiği fark edildi. Önceki modelde bu mümkün değildi. Bu değişiklik sayesinde Apple’ın ileride bataryayı ayrı bir yedek parça olarak satışa sunması durumunda batarya değişim işlemi çok daha kolay olabilir.

Yeni MacBook Pro, iFixit’in tamir edilebilirlik testinden 10 üzerinden 4 puan aldı. Her ne kadar bu puan düşük görünse de ekip, teknoloji devinin bu modelle birlikte uzun süredir beklenen tamir edilebilirlik seviyesine önemli ölçüde yaklaştığını belirtiyor.

