M5 Çipli MacBook’lar İçin Kritik Gelişme: Ne Zaman Gelecek?

Merakla beklenen iPhone 17 serisinin tanıtılması ile birlikte Apple cephesinde artık tüm gözler yeni nesil MacBook modellerine çevrildi. Uzun bir süredir gündemde olan dizüstü bilgisayarların ne zaman piyasaya sürüleceği teknoloji tutkunları tarafından merak ediliyor.

Bu konu hakkında ortaya çıkan son söylentiler M5 çipli MacBook'lar için artık çok fazla beklemeyeceğimizi işaret ediyor. Nitekim, güvenilir kaynaklara göre yeni modellerin seri üretimine epey az bir süre kaldı. İşte detaylar!

İlk M5 MacBook'lar Bu Yılın Sonunda Kullanıcılarla Buluşabilir

Apple'a yakınlığı ile bilinen kaynaklar, şirketin geliştirdiği yeni M5 işlemcilerden güç alacak yeni ürünler için çalışmalarını hızlandırdığını öne sürüyor. İddialara göre bu çiplerle ilk karşılacağımız modeller yeni Apple Vision Pro ve iPad Pro olacak. Bu ürünlerin önümüzdeki aylarda resmen tanıtılması bekleniyor.

Öte yandan M5 çipli MacBook Pro'lar ve MacBook Air'ların da test süreçlerinin ardından seri üretime yaklaştığı belirtiliyor. İddialar, bu modellerin planlandığı gibi bu yılın sonunda veya 2026'nın başında piyasaya sürüleceği yönünde.

Bu modellerin yanı sıra Apple'ın iki yeni Mac monitörü üzerinde çalıştığı da uzun bir süredir gündemde yer alıyor. Bu modellerden ilkinin Studio Display serisine dahil olacağı ve yeni MacBook modelleriyle birlikte tanıtılacağı öne sürülüyor.

M4 iPad Air da Yolda

Apple, her ne kadar yeni M5 çipli cihazlara yoğunlaşmış olsa da henüz M4 işlemci serisinden de vazgeçmiş değil. Söylentilere göre şirket M4 işlemcisinden güç alan yeni bir iPad Air modeli de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu ürünün de daha öncesinde gündeme gelen bütçe dostu iPad ve iPhone 17e ile birlikte 2026 yılında tanıtılacağı ifade ediliyor.

Peki siz M5 MacBook'lar ve Apple'ın yaklaşan yeni ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.