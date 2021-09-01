Mac App Store Geliştiricilerin Dikkatini Çekmiyor

Bildiğiniz üzere iOS ile Mac sürümlerinin temelde birbirinden ayrılan iki farklı App Store mağazası bulunuyor. Son çalışmalara göre Mac App Store, geliştiricilerin ilgisini çekmek konusunda oldukça yetersiz kalıyor. Nitekim M1 MacBook modellerindeki son adım da bu iddiayı kısmen doğrular nitelikte.

Mac App Store Beklenen İlgiyi Yakalayamıyor

App Figures tarafından açıklanan verilere göre Mac cihazlardaki App Store'a yüklenen uygulama sayısı, yıl başından bu yana istikrarlı bir şekilde düşüyor. Yani her geçen ay, yeni yüklenen uygulamaların sayısı düzenli bir şekilde azalıyor diyebiliriz.

Ocak 2021 tarihinde App Store'da 400'den fazla macOS uygulaması yayınlanmıştı. Haziran ayına geldiğimizde bu sayı ilk kez 300 uygulamanın altına düştü. Üstelik Ağustos ayı için hazırlanan rapora göre sayının 200 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.

Başka bir deyişle önceki aylarla ve hatta önceki aylarla kıyasladığımızda, geliştiriciler macOS için uygulama geliştirmekle uğraşmak istemiyor gibi gözüküyor. Bu düşüşlerin temel nedenini açıklamak kolay olmasa da, birkaç farklı etmenden söz edebilmek mümkün.

Öncelikli olarak Mac cihazlarda iPad ve iPhone gibi cihazların aksine dışarıdan uygulama yükleme olanağınız bulunuyor. Yani zorunda olarak App Store ile temas etmek durumunda değilsiniz. Ayrıca App Store üzerindeki %30 komisyon oranı da, geliştiricilerin bu durumdan kaçınması için bir diğer etken.

Bu arada Apple, iOS'e uygulama yükleyebilmenin tek yolunu App Store olarak tutabilmek için mücadelesine devam ediyor. Şirket, Güney Kore'de ilk yenilgisini aldı. Sürecin tam olarak nasıl tamamlanacağı ve işin nereye gideceği ise henüz merak konusu.