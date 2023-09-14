Mac Kullanıcılarını Sevindirecek Haber: Baldur's Gate III'ün Tam Sürüm Tarihi Açıklandı!

Baldur's Gate III'ü bilgisayarlarında oynamak isteyen Mac kullanıcılarının sadece birkaç gün daha beklemesi gerekiyor. Larian Studios, oyunun tam sürümünün 21 Eylül'de Mac için hazır olacağını duyurdu.

Esasında Baldur's Gate III, Mac kullanıcıları tarafından hâlihazırda oynanabilir durumdaydı fakat yalnızca ilk bölümüne erişilebiliyordu. Yakında Mac oyuncuları oyunun tamamına erişim sağlayabilecekler.

Baldur's Gate III, 21 Eylül'de Mac'e Çıkış Yapacak

Baldur's Gate III, bu ayın başlarında PlayStation 5 için çıkmadan önce ilk olarak 3 Ağustos'ta Windows tabanlı PC'ler için piyasaya sürülmüştü.

Thank you from the fiery infernal engine we keep in place of our heart. ❤️‍🔥 We couldn't have asked for a better response to Baldur's Gate 3.



Patch 3 is coming September 21 with full support for BG3 on Mac.



Gather your party: https://t.co/t4tqKMspNm pic.twitter.com/jyUUpxCKc4 — Larian Studios (@larianstudios) September 13, 2023

Konsol tarafında ise oyun hâlen daha PlayStation 5'e özel kalmaya devam ediyor ancak geliştirici Sony Entertainment ile bir anlaşma yaptığı için değil. Larian Studios'un teknik bir engeli aşamaması, oyunun PS5 için çıktığı anda Xbox'ta da piyasaya sürülmesini engelledi.

Baldur's Gate III, Xbox Konsollarına Neden Gelemedi?

Microsoft, geliştiricilerin Series S ve Series X için piyasaya sürülen oyunların aynı özelliklere sahip olmasını sağlamasını gerektiren kurallara sahip ve Larian Studios, oyunun bölünmüş ekran ortak çalışma özelliğini Series S'de çalıştıramadı ancak şirket, Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer ile görüştükten sonra, oyunu Series S için bölünmüş ekran işlevi olmadan ancak Steam ve iki Xbox konsolu arasında çapraz kayıt ilerlemesiyle yayınlama izni verildi.

Baldur's Gate III'ün Xbox versiyonunun henüz kesin bir çıkış tarihi yok ancak yıl bitmeden çıkması bekleniyor.

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