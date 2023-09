Mac Kullanıcılarını Sevindirecek Haber: Baldur's Gate III'ün Tam Sürüm Tarihi Açıklandı!

Baldur's Gate III'ü bilgisayarlarında oynamak isteyen Mac kullanıcılarının sadece birkaç gün daha beklemesi gerekiyor. Larian Studios, oyunun tam sürümünün 21 Eylül'de Mac için hazır olacağını duyurdu.

Esasında Baldur's Gate III, Mac kullanıcıları tarafından hâlihazırda oynanabilir durumdaydı fakat yalnızca ilk bölümüne erişilebiliyordu. Yakında Mac oyuncuları oyunun tamamına erişim sağlayabilecekler.

Baldur's Gate III, bu ayın başlarında PlayStation 5 için çıkmadan önce ilk olarak 3 Ağustos'ta Windows tabanlı PC'ler için piyasaya sürülmüştü.

Thank you from the fiery infernal engine we keep in place of our heart. ❤️‍🔥 We couldn't have asked for a better response to Baldur's Gate 3.



Patch 3 is coming September 21 with full support for BG3 on Mac.



Gather your party: https://t.co/t4tqKMspNm pic.twitter.com/jyUUpxCKc4