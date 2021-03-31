Apple Yeni Mac İçin 4nm Silicon Çip Siparişini Verdi

Mac için 4nm Silicon çip üretimi başladı. Bu sonbaharda duyurulacak MacBook Pro, MacBook Air ve Mac Mini güncellemelerinde yeni çipler kullanılabilir. Peki ya iPhone 13 A15 yongası ne durumda? İşte detaylar.

Apple, Tayvanlı yonga üreticisi TSMC ile üretim ilişkisine devam edecek gibi gözüküyor. Digitimes'ın yeni bir raporuna göre Apple, yeni nesil Mac'ler için işlemci üretimine başlanmasını istiyor. Rapor ayrıca mevcut M1 çipinin 5nm teknolojisine yükseltme olacak 4nm teknolojisine dayandığını iddia ediyor.

Rapordaki bilgilere göre Apple A15 yongası ise Mayıs ayında üretime başlayacak. Üretim programı, sonbaharda tanıtılacak olan iPhone 13 lansmanı için sıraya girmiş durumda. A15 yongası, A14 ile aynı olan 5 nanometre boyutunu kullanacak.

A15'in üretim boyutu A14'e kıyasla değişmemiş olsa da daha gelişmiş bir üretim sürecinden geçeceği söyleniyor.

Yeni Mac için 4nm Silicon çip üretimi başladı

Apple ve TSMC'nin ilişkileri, çok eski olmamasına rağmen bir hayli iyi gidiyor. Bildiğiniz üzere A14 yongası, 5 nanometre kullanarak tasarlanan ilk seri üretim projesiydi.

Mac'lerdeki M1 yongasının 5 nanometre olması, yerini aldığı Intel yongalarından çok daha yüksek performanslı ve güç açısından verimli olmasını sağlıyor. Intel son yıllarda işlem kalıbı boyutuna ayak uydurmakta zorlanıyor. Intel'in en son CPU'ları 10 nanometre hattını kullanıyor.

Apple ise geçen yıl duyurulan M1 işlemcisiyle birlikte daha fazla pazar payı istiyor. Digitimes, TSMC'nin 2021'in sonlarında üretime başlamak için 4 nanometre tedarik siparişini aldığını söylüyor. Rapor, bunun ilk olarak yeni nesil Mac çiplerinde kullanılacağını tahmin ediyor. Üretimin 2021'in sonlarına doğru arttığını göz önünde bulundurursak 4 nm yongaya sahip ilk Apple ürünlerinin 2022 baharında raflara çıkmasını bekleyebilirsiniz.

Apple'ın sipariş verdiği zaman çizelgesi aslında pek de alışılmadık değil. Apple ve TSMC, A12'nin 7 nanometre çipi ile sektöre öncülük etti ve ardından A13 için 7 nanometreyi korudu. Benzer şekilde 10 nanometre ilk olarak A10X'te ve ardından A11'de kullanıldı.

ABD'li teknoloji devi ayrıca geçtiğimiz gün WWDC 2021'in tarihini açıkladı. Apple, Worldwide Developers Conference'ın (WWDC) bu yıl 7 Haziran - 11 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleşeceğini ve geçen yıl olduğu gibi çevrim içi bir etkinlik olacağını duyurdu.