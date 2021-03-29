Apple, iPhone Sahiplerini Uyardı: iOS 14'ü Mutlaka Güncelleyin

Apple'dan iOS 14 güncelleme uyarısı. Apple işletim sisteminin yeni sürümü pek çok yeni özellikle birlikte geliyor, ancak son sürümde önemli bir gizlilik sorunu yaşandığı bildirildi. Apple tarafından doğrulanan güvenlik açığı, pek çok iPhone, iPad ve hatta Apple Watch sahibini etkiledi.

Apple tarafından kritik bir güvenlik açığı keşfedildikten sonra iPhone, iPad ve Apple Watch sahiplerine cihazlarını güncellemeleri isteniyor. Teknoloji devi, sorunu çözmek için iOS 14.4.2'yi ve Watch OS 7.3.3'ü piyasaya sürdü.

Apple'ın bahsettiği güvenliği açığı, kötü amaçlı web sitelerin riskli olduğu tespit edilen komut dosyalarının çalıştırmasına izin veriyor. Bu durumun en büyük riski ise diğer uygulamalarınıza ve hassas verilerinize erişim elde ediyor olması.

Apple'dan iOS 14 güncelleme uyarısı

Apple geçtiğimiz gün yayınladığı bir güvenlik desteği belgesinde, güvenlik açığının aktif olarak istismar edildiğinden bahsetti. Yani bu sadece teorik bir kusur değil gibi gözüküyor.

Apple destek açıklamasında, "Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğini işlemek, verilerden evrensel komut dosyası oluşturmaya yol açabilir" diye yazdı ve şöyle devam etti: "Apple, bu sorunun aktif olarak istismar edilmiş olabileceğine dair bir rapordan haberdar. Lütfen yayınladığımız iOS 14.4.2 ve Watch OS 7.3.3 güncellemelerini yükleyin."

Güvenlik araştırmacıları tehdidi araştırdılar ve çok çeşitli Apple ürünlerini etkilediğini doğruladılar. iPhone 6S ve sonraki modeller, iPad Pro'nun tüm modelleri, Apple Watch Series 3 ve sonraki modelleri ve hatta iPod Touch'ı içeren bir güvenlik zaafiyeti bulunuyor.

Ayrıca daha önce iOS 14.5 beta sürümünde yer alan bir kodun, Apple'ın iOS güvenlik güncellemeleri için kritik bir karar alma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyordu. Teknoloji devinin alacağı düşünülen karar, iOS kullanıcılarının güvenlikle alakalı güncellemeleri işletim sisteminin güncellemelerinden ayrı olarak indirmesine olanak tanıyabilir.

Örneğin iOS 13 çalıştıran eski bir iPhone sahibi, yeni iOS 14 sürümü ile yayımlanmış güvenlik güncellemelerini cihazına indirebilir ve bunu yapmak için işletim sistemini iOS 14'e yükseltmek zorunda kalmayabilir.

Yeni iOS güncellemesini nasıl yükleyeceğinizi bilmiyorsanız bu yazımızdan faydalanabilirsiniz. Ancak en basit ifadeyle anlatmak gerekirse şu şekilde: Ayarlar menüsünde Yazılım Güncelleme seçeneğini arayarak herhangi bir Apple ürününü güncelleyebilirsiniz. Henüz güncelleme yapmadıysanız Apple'ın uyarısını dikkate almanızı ve cihazınızı hemen güncellemenizi tavsiye ediyoruz.