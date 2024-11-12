Mac Mini 2024 Parçalandı: İç Tasarımı Hayret Ettirdi Ama Yeterli Değil

YouTube içerik üreticisi Brandon Geekabit, Apple Mac Mini 2024'ü parçalarına ayırdığı bir video yayınladı. Videoda temel 16/256GB M4 modelini mercek altına alındı ve iç donanım baştan aşağıya incelendi. Cihazın iç bileşenlerine erişim önceki modellerde olduğu gibi altındaki plastik panel üzerinden yapıldı.

Mac Mini 2024 Donanımı: Havalandırma Sistemi

Plastik panelde görünür vidalar olmadığı için bir spudger yordamıyla köşelerden dikkatlice açmak gerekiyor. Paneli kaldırdıktan sonra, havalandırma sistemi için boşlukları olan şık bir metal braket bizi karşılıyor. Merkeze yerleştirilen küçük bir düğme pili, cihaz prizden çıkarıldığında ayarları koruyor. Bu hazneye erişim oldukça kolay ve ileride parça değişimi gerektiğinde işlemi gerçekleştirmek zahmetsiz olacak.

Metal ızgara kaldırıldığında, bunun sadece bir havalandırma olmadığını, aynı zamanda Wi-Fi ve Bluetooth için anten görevi gördüğünü fark ediyorsunuz. Izgarayı anakarttan ayırdıktan sonra ise altında bir merkezi fan ve tek bir ısı borusu içeren bir ısı bloğu bulunuyor. Köşede, tüm Mac mini modellerinde bulunan küçük hoparlör de bulunuyor.

Diğer Modellerin Aksine Dahili Bir Güç Kaynağı Bulunuyor

Mac mini'nin diğer mikro modellerin aksine dahili bir güç kaynağı bulundurmasına dikkat çekiyor. Bu parça anakartın altında bulunuyor. Güç kaynağının cihazın üst katmanındaki konumu, ısısını alüminyum gövdeye yaymasını sağlıyor. Apple’ın iç bileşenlerini düşünürken bile iç tasarıma önem vermiş ve bu bariz şekilde kendini belli ediyor.

M4 çip üzerinde yer alan ısı bloğu da çıkarılıyor. Isı bloğunun boyutu fazla büyük olmamakla beraber zaten cihaz soğutmaya fazla ihtiyaç duymamasıyla dikkat çekiyor. Buradaki blok, çipin yüksek hızlarda çalışırken sıcak ortamlarda bile performansını koruması için dizayn edilmiş.

Üzücü Kısım: SSD Yükseltmesi İmkansız

Anakart üzerinde yer alan SSD, standart M.2 2230 SSD gibi görünüyor. Ancak Apple’ın farklı bir pin yapısı kullandığı ve özel bir SSD kontrolcüsü olduğu anlaşılıyor, bu da cihazın depolama sürücüsünün standart parçalarla yükseltilemeyeceğini gösteriyor. Çevrimiçi bazı videolar, Apple’ın SSD modüllerini çıkarıp yerine daha yüksek kapasiteli versiyonların lehimlenebileceğini öne sürse de, harici SSD kullanmak en pratik çözüm olarak görünüyor.

Mac Mini’nin içinde kullanıcı tarafından yükseltilebilecek hiçbir bileşen olmadığı görülüyor. Önceki Mac mini modellerinde hem SSD hem de RAM değiştirilebiliyordu, ancak bu modelde cihazı satın alırken istenen özelliklerle yapılandırmak en doğrusu. Sonradan yapılabilecek en iyi yükseltme, bir harici SSD takmakla sınırlı kalıyor.