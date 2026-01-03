Şaka Değil: MacBook Air Çelik Yelek Oldu!

Günlük hayatta yanımızdan ayırmadığımız teknolojik ürünler, çoğu zaman yalnızca işimizi kolaylaştıran araçlar olarak görülüyor. Ancak Ukrayna’dan gelen son görüntüler, sıradan bir dizüstü bilgisayarın beklenmedik bir anda hayatla ölüm arasındaki fark olabileceğini ortaya koydu. İşte hayat kurtaran MacBook ve detaylar...

MacBook Air Hayat Kurtardı!

X platformunda paylaşılan gönderiye göre, Ukrayna ordusunda görev yapan bir asker, çatışma sırasında yanında taşıdığı MacBook Air M1 bilgisayarı sayesinde ölümcül olabilecek bir şarapnel parçasından kurtuldu.

Який рівень балістичного захисту у MacBook Air на M1?



Бо цей витримав уламок від стволки 🫣 pic.twitter.com/IWofyq1H9w — Лаꑭевич (@lanevychs) January 1, 2026

Patlama sonrası savrulan metal parça askerin üzerinde bulunan MacBook Air’e isabet etti ve enerjisinin büyük bölümünü cihazın gövdesinde kaybetti. Paylaşılan görüntülerde MacBook Air’in hem ekranında hem de alt kasasında büyük bir delik olduğu açıkça görülüyor.

Aldığı darbe ile birlikte metal parçanın MacBook'u delip geçtiği anlaşılırken bu şarapnel parçasının doğrudan vücuda ulaşması halinde hayati sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri ise ağır hasara rağmen ekranın tamamen devre dışı kalmamış olması.

Bu teknoloji ürünlerinin ilk kez benzer bir olayla gündeme gelişi değil. Geçmişte farklı ülkelerde cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve hatta kitapların mermi ya da şarapnel parçalarını durdurarak hayat kurtardığı vakalar paylaşılmıştı. Ukrayna’da yaşanan bu son olay da, bu sıra dışı örnekler arasına eklenmiş oldu.

Elbette bu durum, Apple ürünlerinin balistik koruma sunduğu anlamına gelmiyor. Ancak tamamen sivil kullanım için tasarlanan bir cihazın beklenmedik bir anda bir askerin hayatını kurtarması oldukça şaşırtıcı geliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.