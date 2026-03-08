MacBook Neo 2 İçin Bomba İddia! iPad Katili Olabilir

Apple, geçtiğimiz hafta düzenlediği bir etkinlikte yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Neo'yu tanıttı. Söz konusu model daha önce iPhone 16 Pro'da gördüğümüz A18 Pro işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise halizırda satışta olan MacBook Air ve Pro'ya kıyasla çok daha düşük.

Söz konusu ürünle ilgili en büyük soru işareti ise performans. Cihazın gerçek performansı 11 Mart'tan sonra ortaya çıkacak performans testleri ile belirlenecek. Yine de Apple MacBook Neo konusunda iddialı. Hatta şirket o kadar iddiali ki şimdiden serinin bir sonraki MacBook Neo 2 için çalışmaya başladı.

MacBook Neo 2 Dokunmatik Ekran

İddialara göre Apple, MacBook Neo daha satışa çıkmadan serinin yeni modelleri için harekete geçti. Şirket bundan sonra her yıl Mart ayında bir yeni dizüstü bilgisayar ile karşımıza çıkacak. Bu doğrultuda şirketin bir sonraki ürünü ise MacBook Neo 2 olacak.

Tahminlere göre MacBook Neo 2, gücünü iPhone 17 Pro Max'te kullanılan A19 Pro'dan alacak. Ancak Apple bir sonraki modelde yapacağı değişiklikleri işlemci ile sınırlı tutmayacak. Sıızntılara göre yeni Neo, dokunmatik bir ekrana da sahip olacak.

Apple'ın sene sonunda dokunmatik OLED ekranlara sahip MacBook Pro'lar ile karşımıza çıkacağı bir sır değil. Hatta macOS 27 de bu doğrultuda bir değişim geçirecek. Ancak sızıntılar gösteriyor ki dokunmatik MacBook'lar Pro ile sınırlı kalmayacak. MacBook Neo 2 de dokunmatik ekran seçeneğine sahip olacak.

MacBook Neo 2'nin Fiyatı Artacak mı?

MacBook Neo, Türkiye'de Pozitif Teknoloji gibi platformlarda 31.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Ancak 512 GB depolama ve parmak izi okuyucu gibi özellikler isteyen kullanıcıların 34.999 TL ödemesi gerekiyor. Muhtemelen MacBook Neo 2'nin dokunmatik versyonu için de bu geçerli olacak.

Yani baz modelin yurt dışı fiyatı artmayacak. Bu model dokunmatik ekrana da sahip olmayacak. Apple bu seçeneği sadece daha fazla para ödeyen kullanıcılara sunacak. Türkiye'de ise kur ve enflasyon kayanklı bı fiyat artışı olması mümkün. Ancak bunun özelliklerle ilgisi olmayacak.

Editörün Yorumu

MacBook Neo’nun Türkiye fiyatı zaten yüksek. Ben olsam 31.999 TL’ye bu modeli almak yerine 34.999 TL’ye satılan çok daha güçlü bir bilgisayar olan M2 MacBook Air’i tercih ederdim. Şu an bile durum böyleyken dokunmatik bir MacBook Neo 2, halihazırda kötü olan fiyat dengesini daha da bozabilir. Elbette ki Apple'ın hepimizi şaşırtma ihtimali de bulunuyor.