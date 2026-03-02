Apple macOS 27'de Neredeyse Hiçbir Şey Değiştirmeyecek ve Bu Harika Bir Haber

Dokunmatik ekranlı MacBook Pro için geri sayım başladı. İddialara göre Apple, sonunda inadından vazgeçti ve bu doğrultuda çalışmalara başladı. Yine de bir sorun var. Sizin de bildiğiniz üzere bir ürünü başarılı yapmak için ona dokunmatik panel takmak tek başına yeterli değil. Kullanıcıların gerçekten de memnun kalacağı bir deneyim sunmak için yazılımı da buna göre tasarlamanız gerekir. Ancak sızıntılara göre Apple, macOS 27 güncellemesi ile MacBook kullanım deneyimini baştan aşağı yenilemeyi düşünmüyor.

Dokunmatik macOS 27 Nasıl Olacak?

Söz konusu Apple olduğunda neredeyse Tim Cook kadar çok şey bilen gazeteci Mark Gurman'a göre şirket, dokunmatik ekranlı MacBook'larla birlikte macOS'ta ciddi bir değişiklik yapmayı planlamıyor. Yani eğer siz de benim gibi dokunmatik ekranlı bir MacBook satın almak yerine mevcut Mac'inizi macOS 27 sürümüne yükseltmekle yetinecekseniz hayatınızda pek de bir şey değişmeyecek.

Yani macOS birden iPad benzeri bir deneyim sunmayacak. Apple bunun yerine işletim sisteminin içerisine bazı dokunmatik kontroller ekleyecek. Ancak bu kontroller de her zaman aktif olmayacak. macOS 27 güncellemesinin ardından sistem, kullanıcı hareketlerini inceleyerek hangi deneyimi sunacağına kendi karar verecek. Yani dokunmatik özellikleri kullanıyorsanız farklı , trackpad ya da mouse kullanıyorsanız farklı bir macOS göreceksiniz.

Dokunmatik MacBook Pro Özellikleri Neler?

Dokunmatik ekranlı ilk MacBook, Apple'ın 2026'nın sonunda tanıtacağı MacBook Pro'lar olacak. Söz konusu modeller şirketin geliştirdiği M6 işlemciden güç alacak ve tıpkı iPhone'larda olduğu OLED panele sahip olacak. Yine iddialara göre söz konusu panel ile birlikte çentik kaybolacak ve yerini Dinamik Ada tasarımına bırakacak. Dokunmatik ekranlı MacBook Pro'lar 14 ve 16 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneğine sahip olacak.

Dokunmatik MacBook Ne Zaman Çıkacak?

Dokunmatik MacBook Pro modellerinin bu yıl sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Apple henüz kesin bir tarih açıklamadığı için şirketin 2026 sonbaharında veya 2026'nın son çeyreğinde resmi duyuruyu yapması muhtemel görülüyor.

Editörün Yorumu

Hem bir MacBook kullanıcısı hem de geçmişte dokunmatik Windows bilgisayarlar kullanmış biri olarak söyleyebilirim ki Apple'ın bu hamlesi hem rahatlatıcı hem de endişe verici. Evet, benim bilgisayarımda bu özellik olmadığı için macOS 27 deneyiminde bir değişiklik olmayacağı için mutluyum. Son isteyeceğim şey iPad'i andıran bir bilgisayar kullanmak. Ki bu kadar güçlü olmasına rağmen iPad'in MacBook'ların yerini alamaması da bence kullanıcıların bilgisayarlardan farklı beklentilerinin olması.

Ancak öte yandan da Apple'ın yarım bir deneyim sunacak olması pek de iyi bir haber değil. Dediğim gibi ben dokuınmatik ekranlı Windows bilgisayarlar da kullanım ve her biri harika cihazlar olmasına rağmen işletim sistemi buna uygun tasarlanmadığı için bu özelliğe harcadığım paranın karşılığını alamadım. Apple söz konusu deneyim olduğunda Microsoft'a kıyasla çok daha tecrübeli bir şirket. Yine de "macOS 27 Touch" bağımsız bir işletim sistemini tercih ederdim.