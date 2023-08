"Made by Google" Etkinliği Yaklaşıyor: Pixel 8 Serisi Tanıtılabilir!

Bugün Pixel 8 Pro'nun bir görüntüsü sızdırıldı. Bunun hemen ardından Google, "Made by Google" etkinliğini duyurdu. Apple'ın iPhone 15'in tanıtım tarihini açıklamasının ardından böyle bir duyuru yapılması dikkat çekti.

Bu etkinlikte Pixel 8 ve Pixel Watch 2 gibi cihazların tanıtımının yapılması bekleniyor. YouTube'dan canlı yayınlanacak etkinlik, 4 Ekim 2023'te New York'ta gerçekleşecek.

Etkinlikte Pixel 8 serisinin tanıtımının yanı sıra akıllı telefon ve giyilebilir cihazlara yönelik yükseltmelerin paylaşılması da bekleniyor. Şirket, etkinliğin duyurusunu ilginç bir spa konseptiyle paylaştı.

Big fall launches are stressful, but Pixel helps its friend stay cool as a cucumber. #BestPhonesForever



The w8 is almost over. Rest up for #MadeByGoogle on October 4th and sign up for updates: https://t.co/hcAzJ83ajV pic.twitter.com/NWBP2RTdSn