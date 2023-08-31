"Made by Google" Etkinliği Yaklaşıyor: Pixel 8 Serisi Tanıtılabilir!

Bugün Pixel 8 Pro'nun bir görüntüsü sızdırıldı. Bunun hemen ardından Google, "Made by Google" etkinliğini duyurdu. Apple'ın iPhone 15'in tanıtım tarihini açıklamasının ardından böyle bir duyuru yapılması dikkat çekti.

Bu etkinlikte Pixel 8 ve Pixel Watch 2 gibi cihazların tanıtımının yapılması bekleniyor. YouTube'dan canlı yayınlanacak etkinlik, 4 Ekim 2023'te New York'ta gerçekleşecek.

Akıllı Telefonlar ve Giyilebilir Cihazlar

Etkinlikte Pixel 8 serisinin tanıtımının yanı sıra akıllı telefon ve giyilebilir cihazlara yönelik yükseltmelerin paylaşılması da bekleniyor. Şirket, etkinliğin duyurusunu ilginç bir spa konseptiyle paylaştı.

Big fall launches are stressful, but Pixel helps its friend stay cool as a cucumber. #BestPhonesForever



The w8 is almost over. Rest up for #MadeByGoogle on October 4th and sign up for updates: https://t.co/hcAzJ83ajV pic.twitter.com/NWBP2RTdSn — Made by Google (@madebygoogle) August 30, 2023

Google'ın paylaşımında "Büyük sonbahar lansmanları streslidir ancak Pixel, arkadaşının bir salatalık kadar serin kalmasına yardımcı oluyor. W8 neredeyse bitti. 4 Ekim'de Made by Google için dinlenin ve güncellemeler için kaydolun" ifadeleri yer aldı.

Sonbahar lansmanına hazırlandığı mesajını veren Google, paylaşımında kullanıcıların da rahat olmasını ve hazırlıkların neredeyse bittiğini ifade etti.

I/O'da Pixel 7a ve Google'ın ilk katlanabilir modeli Pixel Fold'un duyurulmasının ardından yaklaşmakta olan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro amiral gemisinin tanıtılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Bu bakımdan her yıl düzenlenen Made by Google etkinliği bu sene de oldukça ses getirecek.

Peki siz Google'ın canlı yayınlanacak etkinliğini izleyecek misiniz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.