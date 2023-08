Pixel 8 Pro İlk Kez Resmi Olarak Görüldü!

Google'ın Pixel telefonları belki de şimdiye kadar en çok sızdırılan telefonlardan bazıları. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun güvenilir kanallardan sızan görüntülerini zaten görmüştük ve şimdi, Google yeni telefonunun pro modelini resmî web sitesinde ilk kez paylaştı.

Pixel 8 Pro, Google'ın "Google Abonelikleri ve Hizmetleri" tanıtım sayfasında görüntülenebiliyor. Resim Mishaal Rahman tarafından X (eski adıyla Twitter) üzerinde görüldü ve paylaşıldı.

İlk bakışta, sızdırılan görüntüde Pixel 8 Pro'yu Pixel 7 Pro'dan ayırmak zor. İki telefon da birkaç küçük farkla neredeyse birbirine benziyor. Daha yakından baktığımızda ise sızdırılan görüntüdeki telefonun arka kamera modülünün yeni bir tasarıma sahip olduğunu fark edebiliyouz.

Here's a look at the Google Pixel 8 Pro in Porcelain.



This image is from the Google Store website, which inadvertently published this image early in the promo page for "Google Subscriptions & Services".



Thanks to @android_setting for the tip! pic.twitter.com/nARd4Hz8hk