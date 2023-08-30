Pixel 8 Pro İlk Kez Resmi Olarak Görüldü!

Google'ın Pixel telefonları belki de şimdiye kadar en çok sızdırılan telefonlardan bazıları. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun güvenilir kanallardan sızan görüntülerini zaten görmüştük ve şimdi, Google yeni telefonunun pro modelini resmî web sitesinde ilk kez paylaştı.

Pixel 8 Pro, Google'ın "Google Abonelikleri ve Hizmetleri" tanıtım sayfasında görüntülenebiliyor. Resim Mishaal Rahman tarafından X (eski adıyla Twitter) üzerinde görüldü ve paylaşıldı.

İlk bakışta, sızdırılan görüntüde Pixel 8 Pro'yu Pixel 7 Pro'dan ayırmak zor. İki telefon da birkaç küçük farkla neredeyse birbirine benziyor. Daha yakından baktığımızda ise sızdırılan görüntüdeki telefonun arka kamera modülünün yeni bir tasarıma sahip olduğunu fark edebiliyouz.

Pixel 8 Pro, Google Web Sitesinde Görüntülendi

Here's a look at the Google Pixel 8 Pro in Porcelain.



This image is from the Google Store website, which inadvertently published this image early in the promo page for "Google Subscriptions & Services".



Thanks to @android_setting for the tip! pic.twitter.com/nARd4Hz8hk — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 30, 2023

Pixel 8 Pro, hap+daire tasarımına sahip Pixel 7 Pro'nun aksine, hap şeklindeki tek bir muhafaza içine yerleştirilmiş üç ana kameraya sahip.

Pixel 8 Pro'nun ekranının da düz olması bekleniyor ki bu da Pro sınıfı Pixel'ler için bir ilk ancak Google'ın web sitesinde yayınladığı görselde telefonun arkası dışında başka bir şey göremiyoruz.

Peki sizin Pixel 8 serisi telefonlardan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.