Mafia Serisinde Dev İndirim! Efsane Oyunları Çok Ucuza Alabilirsiniz

Mafia serisini oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim başladı. Popüler dijital oyun mağazası Steam'de başlayan kapsamında Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition, Mafia III: Definitive Edition ve Mafia Trilogy'nin fiyatı düştü. Kampanya 22 Mayıs'ta sona erecek.

Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition, Mafia III: Definitive Edition ve Mafia II (2011) isimli oyunların yer aldığı Mafia Trilogy yüzde 82 oranında indirime girdi. Bu paket kampanya ile birlikte 65,98 dolardan (2.556 TL) 11,85 dolara (459 TL) düştü.

Hangar 13 tarafından geliştirilen Mafia: Definitive Edition yüzde 85 oranında indirime girdi. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden oyunun fiyatı 39,99 dolardan (1.549 TL) 5,99 dolara (232 TL) düştü.

Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Mafia II: Definitive Edition yüzde 80 oranında indirime girdi. Vito Scaletta'yı kontrol ettiğimiz oyun kampanya kapsamında 29,99 dolar (1.162 TL) yerine 5,99 dolara (232 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Mafia III: Definitive Edition da 5,99 dolara düştü.

İndirime Giren Mafia Oyunları